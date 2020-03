El PP registra la comparecencia de Sánchez en el Congreso por el Consejo Europeo y los dos nuevos decretos

Casado dice que Sánchez debe ir todas las semanas porque con "poderes extraordinarios" tiene que "rendir cuentas y ser transparente"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha registrado este lunes dos peticiones de comparecencia en el Congreso del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para informar del último Consejo Europeo que se celebró por videoconferencia el 26 de marzo sobre la crisis del coronavirus y de las medidas que "está adoptando en el marco del estado de alarma" y sobre "la evolución de la situación económica y social".

En primer lugar, el PP quiere que Sánchez dé cuenta a

la Cámara de la videoconferencia informal del Consejo Europeo celebrado el día 26 de marzo de 2020 para afrontar la crisis del coronavirus". Esa reunión acabó sin acuerdo y los jefes de Estado y de Gobierno acordaron verse dentro de 15 días para volver a negociar una respuesta coordinada que ayude a reducir el impacto del Covid-19 en las economías europeas.

Tanto el presidente del Gobierno de España como el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, bloquearon bloqueado la finalización de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en busca de una estrategia económica de respuesta al coronavirus que sea más clara y ambiciosa, según fuentes comunitarias.

Este lunes, en una rueda de prensa a través de la plataforma zoom, el líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado a Sánchez que "ahora eche la culpa a Europa" y busque "enemigos exteriores". Según ha añadido, no hay que buscar "falsos responsables" en la UE sino ser "influyente" para "intentar acompasar las medidas extraordinarias de liquidez con las que se tomen en España". "No podemos basar todo en lo que vaya a hacer Europa, o Holanda o Alemania", ha manifestado.

El PP ha asegurado este lunes que en lo que va de XIV Legislatura, Pedro Sánchez "sigue sin comparecer para dar cuenta al Congreso del resultado de los Consejos Europeos celebrados", ya que según ha recalcado, no ha informado de los Consejos del pasado 20 y 21 de febrero ni de los otros tres Consejos Europeos celebrados por videoconferencia los días 10, 17 y 26 de marzo.

EL PP NO APOYARÁ LOS DECRETOS ECONÓMICOS SI NO HAY CAMBIOS

En la otra solicitud de comparecencia, el PP reclama al jefe del Ejecutivo que informe de "las medidas que el Gobierno está adoptando en el marco del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, así como sobre la evolución de la situación económica y social".

El líder del PP ya ha avisado este lunes de que su partido no dará su apoyo en el Congreso a los dos últimos decretos económicos --relativos a la prohibición de despedir por fuerza mayor y la paralización de la actividad no esencial-- si no incluyen cambios.

Casado ha criticado "la deriva" del Gobierno hacia "la tesis de Podemos" y ha exigido a Pedro Sánchez que "rompa con la agenda ideológica radical" de sus socios y que atienda la demanda de los autónomos y pymes. "Es el Estado el que tiene que promover y articular liquidez financiera", ha manifestado.

Según el presidente del PP, Sánchez debería comparecer "todas las semanas en el Congreso". Tras asegurar que es "fundamental" que la sede de la soberanía nacional "siga abierta", ha subrayado que se han dado "poderes extraordinarios" al Ejecutivo y éste "debe rendir cuentas" y ser "transparente" en esta crisis.