El PP reitera la responsabilidad de Sánchez con Cerdán y defiende la "contundencia" de Moreno con el caso de Almería

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y diputada, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España). Gamarra ha anunciado que el Grupo Popular de - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reiterado la responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la corrupción que afecta al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y ha diferenciado la reacción del líder socialista con la del andaluz Juanma Moreno en el 'caso mascarillas' de la Diputación de Almería.

La dirigente del PP ha defendido que el presidente de Andalucía "ha actuado" desde "el primer momento" con "absoluta contundencia y rotundidad", mientras que en el caso de Sánchez tanto Cerdán como el exministro José Luis Ábalos "han trabajado con él más estrechamente."

"Hasta donde llegan las responsabilidades políticas, en Andalucía se están adoptando. En el Gobierno no", ha indicado Gamarra en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, que ha vuelto a vincular al presidente del Gobierno con la corrupción que afecta a Cerdán porque, según ha dicho, el caso tiene su origen en "las primarias" del líder socialista en 2017 y en la moción de censura que le llevó a Moncloa en 2018.

Para Gamara, "en el origen del 'sanchismo' está el origen de todas estas organizaciones criminales" pues, a su juicio, Ábalos y Cerdán no eran un "par de garbanzos negros" dentro del PSOE sino que era "el círculo más estrecho de Pedro Sánchez".

Dicho esto, la dirigente del PP ha defendido que "la justicia funciona para todos" y que el Gobierno de Pedro Sánchez "está acorralado" también con los casos que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano David Sánchez.

SOCIOS DE SÁNCHEZ, QUE "REFLEXIONEN"

Preguntado por las relaciones con el PNV, Gamarra ha insistido en que el PP está "en el mismo sitio" por lo que son los socios del PSOE en el Congreso los que "tienen que reflexionar y dar una explicación a sus votantes". Según ha afirmado, apoyan a un Gobierno en el que la corrupción "ha formado parte, no solo de su día a día, sino desde su origen" tras la moción de censura de 2018.

A juicio de la responsable de Regeneración Institucional del PP, si los socios siguen "abrazando" a Sánchez es "porque forman parte de esa misma trama" y son "cómplices por no denunciarlo y seguir avalando, o quién sabe si es que hay algo más".

Sobre las negociaciaciones con Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat, Gamarra ha pedido "prudencia" pues se están llevando a cabo "de una manera discreta" para que el acuerdo llegue "a buen término", si bien ha señalado que la gobernabilidad de la Comunidad Valencia "no ha estado en ningún momento en cuestión".

"Son dos partidos que están trabajando para conseguir dar a esa comunidad autónoma la estabilidad política que necesita en una tarea que todavía es ingente, que es la de la reconstrucción después de una dana", ha concluido Gamarra.