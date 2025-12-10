El PP reivindica su protocolo ante casos de acoso sexual frente a la parálisis del PSOE tras el 'caso Salazar'

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado este miércoles su protocolo interno ante presuntas denuncias de acoso sexual frente a la parálisis que, a su juicio, ha mostrado el PSOE al intentar dar "carpetazo" al caso que afecta a Francisco Salazar, exdirigente del PSOE y exasesor en Moncloa.

"El PSOE ha fallado en todo lo que podía fallar y pasará mucho tiempo hasta que pueda recuperar cierta legitimidad para hablar de este tema", han indicado fuentes de la dirección nacional del PP, que creen que los socialistas no pueden dar "lecciones de feminismo".

Aparte del 'caso Salazar', en 'Génova' han recordado las conversaciones machistas del exministro José Luis Ábalos con su exasesor Koldo García, las rebajas de pena y excarcelaciones de agresores sexuales que provocó la ley del 'solo sí es sí', o los recientes fallos en las pulseras antimaltrato.

En la cúpula del PP han admitido que casos de acoso sexual hay en todos los partidos, igual que se producen en empresas y otras entidades, pero han subrayado que lo importante es cómo se actúa cuando se detectan esos casos. Y en la sede socialista de Ferraz, han proseguido, se ha intentado "dar carpetazo". "Aquí la clave es el umbral ético del presidente del Gobierno y su condescendencia", han añadido las mismas fuentes.

Según los 'populares', el PSOE está perdiendo electorado, sobre todo femenino, y creen que "pasará tiempo" hasta que lo recuperen. "Hasta que el PSOE tenga credibilidad para hablar de temas como la corrupción o el feminismo, pasarán años", han reiterado fuentes del partido.

"EL PROCEDIMIENTO ES DISTINTO DE RAÍZ"

Después de una tensa sesión de control en el Pleno del Congreso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, fuentes del PP han asegurado que lo que ha ocurrido con Salazar "no es estructural", rebatiendo así el argumento del jefe del Ejecutivo. "Les han pillado ocultando un delito de acoso sexual y no es estructural", han abundado.

Dicho esto, el PP ha marcado distancias con los socialistas subrayando que su "procedimiento es distinto de raíz" e incluye un "trámite de audiencia", de forma que "cuando llega una denuncia de acoso sexual se analiza", según fuentes de la formación.

El PP ha recordado que cuenta con un canal interno y un "protocolo" que se activa si llega una denuncia de esta naturaleza se investiga. "Tenemos una Oficina de Compliance que analiza las denuncias", han señalado fuentes del equipo de Feijóo, subrayando que el PP no le dice a una mujer que "obvie" la denuncia ni intenta que se "paralice la investigación".

Después de que Sánchez haya asegurado en el Congreso que si hay "amenaza" para las mujeres es la "coalición negacionista" de Feijóo y Santiago Abascal, fuentes del PP han respondido: "No conozco cargos del PP y Vox que tengan la bragueta bajada ante compañeras. No me consta que dirigentes de PP y Vox hayan tapado a 'salazares'".

LO QUE DICE EL CÓDIGO ÉTICO DEL PP

En el Código Ético y de Conducta del PP, el partido asegura textualmente: "Se prohíbe realizar en el entorno laboral y de actividad del Partido Popular actos de acoso moral o sexual, o cualquier otro similar que pueda considerarse como acto de acoso conforme a la normativa interna del partido en materia de prevención del acoso laboral".

Además, en el congreso nacional que el PP celebró en julio se creó una Oficina de Cumplimiento Normativo para garantizar el código ético que se puso en marcha con los nuevos Estatutos del partido y que tiene como eje central ejecutar la máxima de "quien la hace, la paga y se va del partido", con la vista puesta sobre todo en la corrupción.