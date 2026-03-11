El PP remite al Gobierno sus medidas fiscales para paliar los efectos de la guerra en Irán

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El Partido Popular ha remitido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez sus propuestas con rebajas fiscales y medidas energéticas para paliar los efectos de la guerra en Irán, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, ha asegurado que ha completado ya su ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, a los que ha pedido que remitan esta semana al Gobierno sus propuestas ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. "Ayer por la tarde noche hablé con Esther Muñoz, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular", ha dicho.

El PP ha confirmado que Bolaños llamó este martes a su portavoz en la Cámara Baja pero ha indicado que "por respeto" no van a revelar "el sentido de la conversación". Además, ha recordado que ya anticipó que enviaría al Gobierno sus propuestas "por escrito", algo que ya ha hecho, según fuentes del PP.

"TIENEN NUESTRAS IDEAS A SU DISPOSICIÓN"

Dicho esto, el PP ha señalado que no se plantean un encuentro con el ministro. "Ni el Gobierno pide una reunión al PP ni el Partido Popular está para fotitos dadas las circunstancias. Pero tienen nuestras ideas a su disposición", han agregado las mismas fuentes.

Después de que Bolaños haya dicho que ha trasladado a los grupos que el Gobierno "está trabajando ya en un plan de respuesta para paliar los efectos" de la guerra en Irán, fuentes del PP han replicado que "si tiene un plan ya, entonces no saben para qué" ha pedido al Partido Popular que le mande sus propuestas.

En 'Génova' también se han preguntado que si el Ejecutivo dice que tiene un plan por qué no lo da ya a conocer. "La sensación es que no tienen nada", han advertido las mismas fuentes consultadas por Europa Press.

LAS MEDIDAS DEL PP

En concreto, el PP plantea una revalorización del poder adquisitivo de los españoles y de las familias con hijos, a través del IRPF, así como medidas coyunturales para contrarrestar subida del precio de la energía, tanto en los hogares como en la industria.

Además, propone medidas para las empresas electrointensivas y una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, clave para dos sectores estratégicos cuya dependencia del combustible es muy elevada y que con más intensidad puede padecer los efectos de una subida del carburante, según el PP.

El Partido Popular ha anunciado que llevará al Parlamento estas medidas --algunas de las cuáles ya anticipó Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes--. En concreto, registrará hoy una proposición no de Ley en el Congreso y una moción en el Senado con las citadas propuestas para hacer frente a los efectos económicos provocados por el actual contexto internacional.

Aparte de remitir el texto al Gobierno, el PP también se lo va a enviar a los grupos parlamentarios para "su análisis y posible enriquecimiento". Por lo pronto, la intención de los 'populares' es que se vote la próxima semana en el Senado, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta.