El PP lleva sus medidas antiinflación a Congreso y Senado incorporando ayudas para electrointensivas y bonificar gasóleo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Concha Ortega Oroz - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular llevará hoy al Congreso y al Senado las medidas antiinfacción que propuso el pasado lunes e incorporará también una propuesta de ayudas a las industrias electrointensivas y una bonificación al gasóleo agrícola y pesquero, según fuentes 'populares'.

Así, el PP registrará hoy una Proposición no de Ley en el Congreso y una moción en el Senado con las citadas medidas para hacer frente a los efectos económicos provocados por el actual contexto internacional y remitirá también el texto al Gobierno.

El texto se enviará también a los grupos parlamentarios para "su análisis y posible enriquecimiento" y según explican estas fuentes, se votará la semana que viene en el Senado. De esta forma, será respaldado en la Cámara Alta una semana antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja, que tiene previsto hacerlo el 25 de marzo.

En estas iniciativas se incorporará la duplicación de la desgravación por hijo en el IRPF para liberar unos 200 euros para las familias y la propuesta de medidas coyunturales para contrarrestar la subida del precio de la energía tanto para los hogares como para la industria.

A ello se añadirán medidas para las empresas electrointensivas y una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, que el PP considera "clave para dos sectores estratégicos cuya dependencia del combustible es muy elevada y que con más intensidad puede padecer los efectos de una subida del carburante".

Los 'populares' quieren demostrar con estas medidas que ellos sí tienen respuestas "articuladas y preparadas" para hacer frente a la actual situación y a su posible agravamiento. Según estas fuentes, el PP está llevando "la delantera" en este asunto "aprovechando que Sánchez ha priorizado buscar lemas con los que arrebatar voto a sus socios en lugar de proteger a los españoles de una situación económica que puede pasar de difícil a muy difícil en muy pocos días".

De hecho, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, arremetió anoche contra el Gobierno, durante un mitin en la campaña electoral de Castilla y León, por no haber aprobado en el Consejo de Ministros de ayer medidas para ayudar a los ciudadanos y las empresas ante la guerra de Irán y limitarse a trabajar en un "eslogan", en alusión al 'No a la guerra' que resucitó el jefe del Ejecutivo la pasada semana.

MEDIDAS FISCALES PARA FAMILIAS Y EMPRESAS

Las medidas que propone el PP supondrán un ahorro de 3.200 millones de euros a los ciudadanos y afectarían a 16 millones de contribuyentes, de los que 2.300 millones lo serán para las clases medias, el 70 por ciento.

Así, proponen medidas en el IRPF que tendrán un impacto de unos 200 euros de media por contribuyente. Para ello plantean: aumentar un 10 por ciento el mínimo personal por tributante, doblando el mínimo por hijo y actualizando tramos, entre un 10 por ciento para los tramos más bajos y un 3 por ciento para los más altos. A ello añaden que el resto de parámetros del IRPF deben actualizarse con respecto a la inflación de 2025.

En el ámbito de la de energía, la proposición incorporará las siguientes medidas: Supresión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica; bonificación permanente de un 80 por ciento en los peajes que tienen que asumir las empresas electro intensivas y convocatoria de la subasta de cogeneración, revisión de la retribución variable para 2026.

También proponen modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos para asegurar que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones incrementando la dotación presupuestaria para las ayudas al sector hasta el límite del 25 por ciento de los ingresos de derechos de emisión de CO2, conforme a lo permitido por la Directiva Europea.

A lo que se añadiría la convocatoria de la subasta de cogeneración y revisión de la retribución variable para 2026; la elaboración del Estatuto de la Industria calor intensiva; la reducción para el sector industrial de los costes por servicios de ajuste del sistema eléctrico en la cuantía que exceda los pagos que se realizaban antes del apagón general del 28 de abril de 2025.

Según fuentes del PP, la anunciada supresión del Impuesto de generación eléctrica significaría un descuento de entre un 3 por ciento y un cuatro por ciento final del recibo.

Los cálculos de los populares sitúan el ahorro de un hogar medio formado por dos adultos y dos hijos en unos 900 euros anuales si se mantienen las medidas de energía durante todo un año.