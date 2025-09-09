El PP replica a Vox que "no conviene exagerar" porque ellos también coinciden con Junts en votaciones del Congreso

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Muñoz critica que el 'Me gusta la fruta' de Feijóo en un vídeo "echándose unas risas" se pueda comparar con los insultos del PSOE

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que Vox también coincide con Junts en votaciones en el Parlamento y, por lo tanto, su partido no actúa de forma diferente a cómo lo hace la formación de Santiago Abascal.

"No hacemos nada que no esté haciendo Vox. Cuando hay iniciativas que vienen que tienen un componente bueno para los españoles, lo apoyamos. Creo que no conviene exagerar y mirarse también a uno mismo", ha declarado Muñoz en rueda de prensa al ser preguntada por las críticas al PP de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

Después de que Miguel Tellado, secretario general del PP, presumiera de buen entendimiento económico con Junts, Millán ha acusado al PP de "blanquear el golpismo", al igual que hace el Partido Socialista. Además, se ha mofado de la campaña "pueril" de PP sobre la fruta, después de que Alberto Núñez Feijóo difundiera en 'Instagram' un vídeo cantando 'Mi limón, mi limonero' acompañado del mensaje 'Me gusta la fruta' que acuñó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"NI SOMOS VOX NI SOMOS EL PSOE, SOMOS EL PP"

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz ha señalado que "el buen entendimiento económico con Junts es el que tiene el propio Vox" cuando aprueba en el Congreso proposiciones de Junts, citando una sobre impuestos en un reciente pleno.

En este punto, la dirigente del PP ha presumido de la posición de su partido, dado que el PSOE sostiene que son la "copia de Vox" y los de Abascal les acusan de ser "la copia" de los socialistas. "Yo lo que creo es que el Partido Popular está donde tiene que estar, que es donde están la mayoría de los españoles", ha apostillado.

Muñoz ha indicado que las encuestas que se están publicando --que sitúan a Vox en el medio centenar de escaños y al PP en torno a los 150-- "lo que vienen a ratificar" es que los españoles "prefieren mayoritariamente al Partido Popular". "Ni somos Vox ni somos el PSOE, somos el Partido Popular", ha abundado.

"ME GUSTA LA FRUTA"

Al ser preguntada si cree que se está normalizando el insulto a los políticos con la expresión 'Me gusta la fruta' --expresión usada por Ayuso con la que, según el PSOE, llamó 'hijo de puta' a Sánchez--, Muñoz ha confesado estar "alucinada" por la "polémica" que se ha creado tras difundir Feijóo un vídeo "echándose unas risas" que acompañaba con esa frase.

En este punto, ha preguntado si no fomenta el insulto cuando "un ministro del Gobierno de España" llama "sucio" al portavoz de la oposición en declaraciones públicas ante los medios. "Cuando las Juventudes Socialistas de Alicante hacen un acto para guillotinar a Rajoy siendo presidente del Gobierno, ¿eso fomenta el odio en la política y el insulto o no? Cuando un concejal del PSOE en una fiesta hace una patada voladora estilo Street Fighter contra gente, ¿eso qué es?", ha exclamado.

Muñoz ha criticado que el 'Me gusta la fruta' de Feijóo en "un vídeo de risas con sus amigos" se "compare o se intente empatar con lo que hace el Partido Socialista" que, según ha dicho, les llaman "fascistas, nazis" y "de todo". "Pero los que incitamos al insulto, por un 'Me gusta la fruta en un vídeo gracioso, es el PP. Pues mire, no lo compro. No lo compro", ha zanjado.