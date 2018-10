PP reprocha a Gobierno Vasco que presente la historia de Euskadi como "un mar de violencias en el que nadie es culpable"

Publicado 19/10/2018 11:32:37 CET

Acusa a Jonan Fernández de "mentir" cuando dice que el programa educativo no justifica a ETA y pide su dimisión o su cese

BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha lamentado que el Gobierno Vasco haya "comprado el relato de ETA" y le ha reprochado que presente la historia de Euskadi, en un programa educativo destinado a las aulas, como "un mar de violencias, donde, como todo el mundo es culpable, realmente nadie lo es" cuando lo que ha habido es "un banda terrorista que pretendía practicar una limpieza ideológica".

Además, ha acusado al secretario de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, de "mentir" cuando asegura que en las unidades didácticas no se justifica a ETA, y ha pedido que dimita o que el lehendakari, Iñigo Urkullu, le cese ante "un error de tal magnitud".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente popular ha señalado que "el Gobierno Vasco ha comprado el relato de ETA, ese relato en el que viene abundando desde hace años la izquierda abertzale, que es el del conflicto político".

"Al final, lo que pretenden es que el resultado de décadas del terrorismo en Euskadi desemboque, en algo así como en un mar de violencias, donde, como todo el mundo es culpable, realmente nadie lo es", ha apuntado.

La dirigente popular ha manifestado que los padres y las madres no están dispuestas a que "en las aulas haya manipulación con lo que ha sido la historia reciente de ETA".

A su juicio, el secretario de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, "mintió" ayer cuando aseguró que en esa unidad didáctica y en esos vídeos que se pretenden trasladar a los centros educativos "no se justificaba la violencia".

En este sentido, ha explicado que, cualquiera que vea los vídeos, puede escuchar a uno de los fundadores de ETA Julen Madariaga "justificar el inicio y la existencia" de la banda. "Como amatxu, no estoy dispuesta a que personajes como Hasier Arraiz o Jone Goirizelaia hagan como andereño o maisu (profesores), uno presentándose como víctima de la violencia que ha ocurrido en Euskadi, y en el caso de Goirizelaia, que se niegue, una vez más, a condenar el terrorismo", ha manifestado.

CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO

Amaya Fernández ha considerado que "la sociedad vasca tiene una gran esperanza de construcción de un futuro de convivencia en Euskadi y el PP vasco tiene una función muy importante de utilidad en esto". "Nosotros queremos que esa esperanza se materialice y, para eso, es importantísima la generación de los jóvenes, de nuestros hijos e hijas. No podemos consentir que haya esa manipulación de lo que ha sido la historia reciente de Euskadi en las aulas", ha apuntado.

La secretaria general de los populares vascos ha insistido en "la necesidad de que en la escuela vasca se explique a los jóvenes y a los niños y niñas qué es lo que ha ocurrido en nuestra tierra, pero hay que contarles la verdad".

"Aquí ha habido terrorismo, ha habido una banda terrorista que ha practicado el asesinato selectivo de seres humanos y que eso no se puede justificar de ninguna manera porque el fin último tiene que ser la deslegitimación del terrorismo para que esto nunca más se vuelva a repetir en nuestra tierra", ha subrayado.

En su opinión, en los vídeos se ve "cómo dos exetarras se mofan de su trayectoria criminal". "¿Eso es lo que les vamos a enseñar a los niños y niñas vascas?. Hemos visto también a un exetarra que presenta como sacrificio lo que hizo el etarra que asesinó a la primera víctima de ETA, que fue el joven guardia civil José Pardines", ha indicado.

DIMISIÓN O CESE

A su entender, "eso es manipular la verdad y, cuando uno manipula la verdad en un asunto que es tan importante para los vascos y que ha sido tan doloroso para la sociedad vasca, solo caben dos cosas, o su renuncia al puesto de secretario de paz y convivencia, o que, quien es el máximo responsable de las políticas de paz y convivencia en Euskadi, que es el señor lehendakari, tendría que firmar el cese".

"Los vascos tenemos ansias de poder alcanzar esa convivencia en libertad, no podemos permitir que el Gobierno Vasco, ante un error de tal magnitud y gravedad, se conforme con decir que ahora hay un plazo para poder hacer aportaciones y que, bueno, que ya veremos si se puedan hacer retoques", ha añadido.

A su juicio, "no se pueden hacer retoques cuando se pretende trasladar una unidad didáctica que abona la teoría del conflicto político porque aquí no ha habido dos bandos enfrentados". "Aquí no teníamos a una banda terrorista y, por otro lado, a unas Fuerzas de Seguridad, Ertzaintza, policías nacionales y guardias civiles que practicaban la violencia de igual a igual", ha asegurado.

En esta línea, ha subrayado que lo que ha habido es "un padecimiento de una sociedad democrática que nunca ha utilizado la venganza, que ha tenido unas Fuerzas de Seguridad que han defendido las libertades de los vascos frente a una banda terrorista que pretendía practicar una limpieza ideológica", y que, "como suele ocurrir en los estados democráticos, al final, ha sido derrotada a manos de la sociedad civil que, de manera creciente, fue enfrentándose al fenómeno terrorista".

"No podemos consentir que un Gobierno, que es representante de todos los vascos, presente la historia reciente como un conflicto político, como un mar de violencias, donde, como todo el mundo somos culpables, pues realmente nadie lo es", ha concluido.