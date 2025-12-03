El PP reprueba en el Senado las "presiones" de Sánchez y Gobierno contra el Supremo tras la condena al fiscal general

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción del PP para condenar "las constantes injerencias, las presiones políticas intolerables y las declaraciones ofensivas" que, a su juicio, ha lanzado el jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los miembros del Gobierno contra los magistrados del Tribunal Supremo (TS) tras la condena e inhabilitación al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La iniciativa ha contado con 146 votos a favor (PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), dos abstenciones (Agrupación Socialista Gomera y Coalición Canaria (CC) y 98 votos en contra, entre el PSOE y el resto de grupos de la Cámara.

En concreto, los 'populares' censuran las "intromisiones y los infundios lanzados por el Gobierno contra el Tribunal Supremo (TS) y sus magistrados" después del fallo del Alto Tribunal, además de "en todas las causas judiciales relacionadas con casos de corrupción cuya responsabilidad política afecta directamente al presidente o a su Gobierno", según consta en el texto, consultado por Europa Press.

El PP enmarca la respuesta política a la condena a García Ortiz en una "estrategia de confrontación permanente contra el Poder Judicial", lo que a su juicio "descalifica absolutamente al Gobierno", basada en "un ataque frontal contra la independencia judicial y el principio de separación de poderes".

Y considera que "la vulneración" del Ejecutivo del "principio de separación de poderes" se ve "aún más agravado" por su relación "también conflictiva con el Poder Legislativa", que achaca al "empeño del presidente del Gobierno en aferrarse al poder pese a carecer de una mayoría parlamentaria que le respalde".

Los 'populares' afirman que la forma de proceder del Gobierno "supone un ataque frontal contra el Estado democrático y de Derecho", una postura "ajena a la cultura democrática de los países de la Unión Europea (UE)", y "entraña una deriva autoritaria que está causando serios perjuicios" a la convivencia democrática y la estabilidad de las instituciones del Estado.

Es por ello que instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "someterse a las reglas del Estado democrático y de Derecho, poner fin de inmediato a los conflictos que ha desencadenado contra el Poder Judicial y el Poder Legislativo y asumir las responsabilidades políticas" al respecto.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO "NO FUE INSTITUCIONAL, FUE AGRESIVA"

El senador del PP Antonio Silván ha criticado la reacción del Ejecutivo a la condena de García Ortiz. "No fue institucional, fue partidista; no fue democrática, fue personal; no fue prudente, fue agresiva. Ante un fallo judicial del Tribunal Supremo, Sánchez no acata, sino que ataca", ha espetado desde la tribuna de oradores.

Silván ha reprochado, asimismo, que el jefe del Ejecutivo proclamara "que el condenado es inocente, como si fuera un Tribunal Supremo bis", como también que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, "avalara esa sentencia paralela desde la mesa del Consejo de Ministros", y que "una vicepresidenta del Gobierno llamara a la movilización callejera contra los jueces del Tribunal Supremo".

"Esto no es libertad de expresión. Esto no es una discrepancia política. Esto es hostigamiento institucional e intimidación al poder judicial", ha zanjado.

CRÍTICAS AL PP DEL RESTO DE GRUPOS

Posteriormente, la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero ha coincidido con los 'populares' al señalar que el Ejecutivo "cuestiona, presiona y critica" la labor de los jueces "en los casos que les afecta".

Desde Más Madrid, la senadora Carla Delgado ha considerado que el PP es el partido que "más ha despreciado" la independencia del poder judicial. "Deberíamos reprobarlos precisamente a ustedes. Usan este Senado como un laboratorio de políticas ultras. Hoy, más que nunca, retumban en este hemiciclo las palabras 'controlaremos la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) por la puerta de atrás'", ha expresado.

Le ha seguido el portavoz de Junts en la Cámara Alta, Eduard Pujol, quien ha instado al PSOE a "elegir" entre "ir de víctima de un sistema corrupto, enfermo, que tiene el virus del 'lawfare'" o "agacha la cabeza y acepta que es un engranaje acrítico de un sistema emponzoñado".

Por su parte, el senador de ERC Joan Josep Queralt ha acusado al PP de "montar un aquelarre" y de ser "el partido de la hipérbole", creando una realidad "ya no alternativa, sino mágica".

Y el senador del PSOE Narcís Oña ha mencionado algunas de las "injerencias" del PP en la independencia judicial, aludiendo a los reproches de algunos dirigentes del partido a decisiones judiciales relacionadas con el 'caso Gürtel. "Ya lo dijo el señor Aznar: quien pueda hacer, que haga", ha cerrado.