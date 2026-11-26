La candidata al Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, durante un mitin del PP, a 14 de noviembre de 2026, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido este jueves las palabras de la diputada y 'número dos' de la candidatura de Feijóo a las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, en las que señalaba, en el Día contra la Violencia de Género, que la política de vivienda del Gobierno de coalición se resumía en que "le puso un piso a una puta en la Plaza de España de Madrid".

"El problema no es decirlo, es que el Gobierno lo ha hecho", ha afirmado Muñoz a los periodistas en las puertas de la Diputación Permanente del Congreso, quien también ha señalado que, como mujer, lo que "le duele es que un Gobierno supuestamente de izquierdas haya tenido a mujeres prostituidas contratadas con dinero público para ministros", en referencia a la amiga de José Luis Ábalos a la que se abonaba una vivienda en la Plaza de España de Madrid.

Asimismo, la dirigente del PP ha reprochado al Ejecutivo "que permitiera que las mujeres maltratadas llevaran pulseras antimaltrato pese a saber que no funcionaban" y ha aludido a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el dinero destinado a estos dispositivos. "El problema no es cuándo lo dices ni que lo digas, el problema es que se ha producido", ha insistido, antes de asegurar que el próximo 29 de noviembre las mujeres tienen que votar "en defensa propia".

Por otro lado, respecto al debate electoral a cuatro de esta noche, Muñoz ha explicado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se está preparando con el mismo equipo que en el 'cara a cara' con Pedro Sánchez y "con ganas de demostrar" que la alternativa real al actual Gobierno es el PP. "Estamos en un fin de ciclo, yo creo que es claro, todo el mundo lo está viendo y hay que cambiar España", ha apostillado.