El PP reta a Sánchez a un careo con Ábalos y Aldama en el Senado para contrastar las "mentiras" del presidente

El senador del PP Alejo Joaquín Miranda durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha retado este jueves a Pedro Sánchez a un careo con el exministro José Luis Ábalos y el presunto conseguidor del 'caso Koldo' Víctor de Aldama con el objetivo de contrastar las "mentiras" del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, el presidente del Gobierno no se ha pronunciado explícitamente sobre esa fórmula del careo mientras que fuentes de Moncloa consideran que no tiene encaje reglamentario.

"¿Sería capaz, señor Sánchez, y le pregunto concretamente, de someterse a un careo en esta Cámara con Aldama y con Ábalos. Señor Sánchez, ¿sí o no?", ha interpelado directamente el senador del Grupo Popular Alejo Miranda al presidente del Gobierno en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado.

"Eso dependerá...", ha replicado Sánchez, sin entrar en el fondo de la cuestión ni aclarar si estaría dispuesto a ese careo. Entonces, Miranda ha insistido de nuevo en preguntar a Sánchez si se "sometería voluntariamente a un careo para establecer las diferencias y saber quién es de los tres el que dice la verdad?". "¿Sí o no? Es muy fácil".

El presidente del Gobierno ha replicado entonces: "Yo creo, señoría, que se responde usted mismo". Fuentes de Moncloa han señalado después que no hay antecedentes sobre el careo y creen que no tiene encaje reglamentario.

EL PP DICE QUE LA PROPUESTA DEL CAREO "SIGUE EN VIGOR"

Al término de la comisión, que se ha prolongado cinco horas, fuentes del PP han subrayado que han planteado ese careo para que Sánchez "aclare las diferencias entre sus declaraciones y las de los imputados Ábalos y Aldama".

"Se ha negado a someterse a esa fórmula aclaratoria y él sabrá el motivo por el que teme verse con el nexo corruptor de la trama y con el principal corrompido. La propuesta sigue en vigor", han señalado fuentes del PP.

El PP ha criticado que el presidente del Gobierno haya recurrido "en más de 40 ocasiones" a fórmulas "evasivas" como "no me acuerdo" o "no me consta". "Para esto no necesitaba una 'war room' ni le hacían falta 950 asesores", han indicado fuentes 'populares'.

"NULA VOCACIÓN DE COLABORAR DE SÁNCHEZ"

El PP ha dicho que ya contaba con que el presidente del Gobierno "intentara evadir todas las preguntas del senador del PP". A su entender, "buscar verdades en cualquier testimonio de Pedro Sánchez sería ingenuo".

"Decir la verdad no se le da bien. Pero sí buscábamos sentarle en la comisión de investigación y hacerle las preguntas que muchos españoles querrían que respondiera", ha dicho las mismas fuentes. A su entender, Sánchez "no lo ha hecho, pero todos los españoles han visto la nula vocación de colaborar del presidente".