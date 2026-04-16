El PP saluda que la Justicia "independiente" se defienda de las "embestidas" del Gobierno y diga que "no le tiene miedo"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha saludado este jueves que la Justicia "independiente" se defienda de las "embestidas" del Gobierno de Pedro Sánchez y diga que "no le tiene miedo", después de que jueces de instrucción de Madrid hayan apoyado al juez Juan Carlos Peinado frente a los "ataques" y "descalificaciones" del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños.

En concreto, la Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha mostrado su apoyo a Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa de presidente del Gobierno, frente a los "ataques profesionales y personales" y las "descalificaciones" de Bolaños, y otros miembros del Gobierno.

En una declaración institucional firmada este jueves y recogida por Europa Press, los magistrados creen que, "lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes", algunos miembros del Gobierno "tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces".

TELLADO: "NOS VEMOS EN LAS URNAS"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, se ha hecho eco de esa declaración en redes sociales y ha asegurado que la Justicia "se defiende con dignidad, determinación y valentía del ministro de Justicia".

"La democracia resistirá sus embestidas pero ni Bolaños ni su banda resistirán la embestida de la democracia. Nos vemos en las urnas", ha manifestado.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha recordado que el diplomático y pensador español Ramiro de Maetzu decía que "ser es defenderse".

ÁLVAREZ DE TOLEDO: "QUÉ VERGÜENZA, BOLAÑOS"

"La Justicia independiente se defiende y le dice al ministro Bolaños y al Gobierno, que no les tienen miedo", ha aseverado Muñoz en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

También la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado que la Justicia "tenga que defenderse del ministro de Justicia". "Qué vergüenza, Bolaños", ha señalado en la misma red social.