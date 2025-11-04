El PP solicitará a la Audiencia Nacional que el PSOE sea expulsado como acusación popular del 'caso Koldo'

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en comparecencia de prensa en Logroño - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que van a solicitar formalmente a la Audiencia Nacional que el PSOE sea expulsado como acusación popular del 'caso Koldo'. A su entender, los delitos por los que está "señalado" el PSOE hacen "insostenible" que mantenga su posición como acusación popular porque "Ferraz no puede ser acusación de Ferraz".

En unas declaraciones grabadas difundidas por el PP, Gamarra ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" la acusación popular y de "entorpecer" la labor de la acusación "en una causa en la que están bajo sospecha y siendo investigados".

"El Partido Popular va a pedir formalmente en la Audiencia Nacional que se expulse al Partido Socialista como acusación popular en los casos que le afectan directamente, como es el caso Koldo", ha avanzado Gamarra.

EL PSOE "PRONTO PUEDE ESTAR PROCESADO, ACUSADO Y DECLARADO CULPABLE"

Tras insistir en que no es "admisible que Sánchez y compañía utilicen la acusación popular en una causa" en la que están siendo investigados, Gamarra ha indicado que el Partido Socialista "ya está siendo investigado por corrupción y pronto puede estar procesado, acusado y declarado culpable".

"¿Qué diligencias va a solicitar quien en vez de acusar tiene ya que ejercer su defensa? ¿O tal vez lo único que quiere es entorpecer la labor de la acusación?", se ha preguntado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP.

Gamarra ha afirmado que, "pese a todas las mentiras" del presidente del Gobierno en el Senado, "que apenas duraron 24 horas", día a día siguen "descubriendo nuevos escándalos de corrupción que le afectan a él y a su partido, a Pedro Sánchez y al PSOE".

Así, ha destacado que el pasado viernes supieron que el magistrado del Supremo ya apunta "a la más que posible financiación irregular del Partido Socialista", que "podría haber incurrido en blanqueo con su financiación".

A su entender, no es "normal" lo que ocurre aunque Sánchez y sus ministros quieran hacer creer lo contrario. "No es normal que la Guardia Civil haya entrado a registrar la sede nacional del PSOE. No es normal que por una sede como Ferraz circulen los sobres de dinero en efectivo sin ningún tipo de control", ha enfatizado.

De la misma manera, ha dicho que "no es normal que se desconozca tanto el destino como el origen de todo ese dinero" y que "esos sobres se repartieran a toda la dirección socialista y asesores ministeriales sin ningún tipo de control ni supervisión". "Todo lo que a Sánchez no le consta, al Tribunal Supremo parece que sí", ha exclamado.

Además, ha recordado las declaraciones da la empresaria Carmen Pano, la empresaria que "dijo haber llevado bolsas de basura llenas de billetes a Ferraz, a cambio de favores". Por todo ello, ha insistido en que "los delitos por los que está señalado el PSOE hacen insostenible que mantenga su posición como acusación popular".