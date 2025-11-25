El PP sospecha que Ábalos da un "toque de atención" a Puente al preguntarle por amaños en el Puerto de Valencia

Archivo - El diputado José Luis Ábalos, durante una sesión de control al Gobierno - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP sospecha que el exministro José Luis Ábalos está dando "un toque de atención" al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, cuándo le pide explicaciones por supuestos "amaños" y cobros irregulares de dietas en el Puerto de Valencia, y lo enmarca en un contexto en el que los implicados en el 'caso Koldo' parecen querer hablar y eso pone "nervioso" al PSOE.

En una iniciativa, recogida por Europa Press, Ábalos pide cuentas a Puente tras hacerse eco de informaciones periodísticas que implican a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, propuesta por el Gobierno valenciano de Carlos Mazón, en un supuesto cobro irregular de dietas en viajes de trabajo, cifrado en unos 15.000 euros, y en contrataciones "presuntamente fraudulentas".

Y en ese contexto, el exministro quiere que el Ministerio de Transportes explique qué medidas se han adoptado hasta ahora en el organismo público Puertos del Estado y si van a encargar una auditoría sobre estos hechos. Ábalos siempre ha reprochado a Puente que encargara unilateralmente una auditoría sobre su etapa en el Ministerio, un informe que desveló "irregularidades".

NERVIOS Y MIEDOS EN EL PSOE

Preguntada por esta iniciativa, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha señalado que el "el sanchismo entra en una nueva fase" de "nervios y miedos" en la que socialistas importantes como Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, que ahora se enfrentan a la justicia, "empiezan a plantearse tener que hablar".

"Y en ese marco es en el que el señor Ábalos me imagino que le está dando un toque de atención al señor Óscar Puente", ha apostillado, emplazando al exministro a revelar lo que sabe. "Que no tenga miedo a hablar, que la verdad nos hace libres", ha remachado.