El PP tacha de "humo" el anuncio de 15.000 viviendas de Sánchez tras su "cúmulo" de anuncios estos años

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha calificado este lunes de "humo" la construcción de 15.000 viviendas al año avanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que se trata de "una cifra más" que se suma a otros anuncios del jefe del Ejecutivo.

"Primero habló de 45.000 viviendas. Unos meses después hablaron de 60.000, llegó a la cifra de 184.000 viviendas, y a día de hoy no hemos visto ninguna", ha denunciado Fúnez en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

La dirigente popular ha tachado el anuncio de inversión realizado hoy por el presidente del Gobierno de una "cortina de humo" utilizada por el mandatario "cada vez que hay un problema de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez", y ha criticado que "después de este cúmulo de cifras" no haya viviendas "para los jóvenes".

Fúñez ha culpado a Sánchez de la inflación en los precios del alquiler por no dar "ni una sola medida" y llevar la vivienda del "decimoquinto problema que tenían los españoles", al primero. Los populares han presentado una iniciativa para reprobar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Senado, y una moción en el Congreso de los Diputados para "señalar y denunciar la pésima política" del Gobierno, y "poner encima de la mesa medidas que recogen el plan de vivienda del Partido Popular".

La vicesecretaria ha advertido que las proposiciones del partido se van a basar "fundamentalmente en más seguridad para los dueños de la vivienda" y "no proteger a los okupas y echarlos inmediatamente de las viviendas ocupadas". Y ha recordado que la medida planteada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, pasa por "impulsar un millón de viviendas en la primera legislatura".

CRISIS FERROVIARIA

La vicesecretaria del PP también ha criticado al Ejecutivo porque "está provocando un caos en todos los servicios públicos" que "se ha llevado por delante la vida de 47 personas en los accidentes de ferrocarril".

"Hoy podemos certificar, sin ningún género de dudas, que España no funciona y que eso es tremendamente grave para la vida de la mayoría de los españoles", ha asegurado Fúnez, que ha añadido a los problemas ferroviarios tras el accidente de Adamuz y la crisis de Rodalies, "las incidencias en la Red Nacional de Carreteras".

Según Fúnez, "hoy los españoles tienen miedo de lo que pueda pasar" y "también del Gobierno "por lo que no hace, por lo que dice, por lo que no dice" y por lo que "tapa". A su entender, un mes desde la tragedia ferroviaria "el Gobierno de España no ha dado una sola explicación convincente de lo que ocurrió en Adamuz" ni se ha recuperado el tráfico en la línea Madrid-Andalucía.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este lunes que el servicio se recuperará entre el martes y el miércoles de esta semana. "Nosotros hemos venido defendiendo que este accidente es una auténtica negligencia, porque lo que ha fallado ha sido el mantenimiento y el control de la red de alta velocidad", ha insistido Fúnez.

La responsable de Sanidad y Política Social del PP ha afirmado que el Ejecutivo "ha hecho caso omiso a los llamamientos que se han hecho desde múltiples instituciones, como la Comisión Europea, como la Comisión de Investigación de los Accidentes Ferroviarios" y que "no escuchó al sindicato de maquinistas en agosto del año 2025 cuando dirigió una carta al ministerio explicando las incidencias que se estaban dando en la región".

LAS CARRETERAS DEL ESTADO

Carmen Fúnez ha criticado también las "múltiples incidencias" de la "red de carreteras del Estado" y ha exigido una "reconstrucción urgente" después de que la Asociación Española de Carreteras "haya exigido que se ponga en marcha un plan de mantenimiento que requiere al menos el 50% la red de carreteras una mejora y al menos 34.000 kilómetros".

Unas vías que "soportan el 98% del transporte de mercancías, más del 80% del transporte", pero "recuerdan a las carreteras de los años 80 y los años 90", ha afirmado Fúnez, que ha culpado al Gobierno de poner "en riesgo la vida de los españoles que diariamente transitan por las carreteras de nuestro país".

"ALERTA EN INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS"

Fúnez ha aludido también al plan que solicitó Alberto Núñez Feijóo en su visita a las zonas inundadas en Andalucía la pasada semana tras las borrascas que obligaron a desalojar a más de 11.000 personas. "Un plan nacional para revisar las 2.400 presas, para garantizar su mantenimiento, para garantizar que estén limpias", ha reiterado, así como "los cauces y los desagües subterráneos y también las zonas de compuerta".

"Hemos conocido como en España son más de 2.400 las presas que están en funcionamiento en este momento y son también asociaciones, sindicatos, expertos y trabajadores de las propias presas los que están alertando al Ministerio de Transición Ecológica con cartas en las últimas semanas", ha asegurado la vicesecretaria del Partido Popular.

En este punto, la dirigente del PP ha reclamado al Gobierno que "en el caso de las presas no haga lo mismo que en el caso de los ferrocarriles" y ha pedido que "no metan las cartas que están recibiendo en un cajón". También ha pedido "que se cumpla con esos planes de emergencia" porque "parece ser que el 75% de las presas no tienen en este momento y que son vitales para garantizar la seguridad".

Finalmente, Fúnez ha acusado de "dejadez" al Gobierno por estar pensado "más en proteger a su presidente que en la gestión". "Ya reventó un barranco", ha asegurado en referencia al Barranco del Poyo que se desbordó en la dana de Valencia provocando la muerte de 230 personas. Por todo ello, la vicesecretaria ha pedido al Gobierno un "plan urgente de medidas inmediatas de prevención, de mantenimiento y de reparación".