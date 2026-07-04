El PP teme que el voto exterior pueda mover escaños en generales si hay un gran aumento del censo con la 'Ley de Nietos'

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra y Juan Bravo. A 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo teme que el voto exterior pueda mover escaños en las próximas elecciones generales si hay un gran aumento del censo con las nacionalizaciones que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la llamada 'Ley de Nietos'. En las últimas cuatro elecciones autonómicas, PP ganó en urna pero en el voto exterior quedó por delante el PSOE, si bien no cambió el reparto de diputados.

En 'Génova' se niegan a hablar de "pucherazo" como apunta Vox pero creen que el PSOE de Sánchez está practicando "ingeniería electoral" para conseguir "nuevos votantes" a través de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática --conocida como 'Ley de Nietos'-- que otorga la nacionalidad española a descendientes de exiliados españoles.

El PP, que apunta a "2,6 millones de solicitudes" de nacionalidad española, considera que el voto exterior puede ser decisivo e incluso inclinar la balanza, no por su tamaño sino por dónde cae. El propio Alberto Núñez Feijóo apuntó hace unos días en esa dirección en 'esRadio' al señalar que están observando "la capacidad que se deja el Gobierno" para asignar la provincia cuando "el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar".

Los 'populares' consideran que en un sistema donde muchos escaños se reparten por márgenes estrechos, un censo exterior que crece de forma brusca, puede condicionar el resultado en circunscripciones concretas, señalan fuentes del partido.

EL PSOE GANÓ EN EXTREMADURA, ARAGÓN, CYL Y ANDALUCÍA EN VOTO EXTERIOR

De hecho, los 'populares' sostienen que en los últimos procesos electorales, ese voto exterior ha ido en sentido contrario al resultado en urna, dado que el PSOE cayó en los comicios de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, pero ganó en el voto exterior en todas ellas.

Así, en los comicios extremeños de diciembre de 2025, El PP obtuvo en urna el 43,18% y el PSOE el 25,72%. Sin embargo, en el voto exterior, ganó el PSOE, con el 35,9% frente al 27,6% del PP; en el caso de las elecciones de Aragón, en febrero de 2026, el PP logró el 34,26% en urna y el PSOE el 24,29% mientras que en el voto exterior, de nuevo venció el PSOE con 1.595 votos frente a los 1.030 del PP.

En las elecciones de CyL, en marzo, en urna el PP alcanzó el 35,47% y el PSOE el 30,74% mientras que en el voto exterior, el PSOE quedó por delante con 4.303 votos frente a los 3.281 del PP. Y en las andaluzas de mayo, la distancia es más extrema porque en urna el PP llegó al 41,6% frente al 22,7% del PSOE, casi diecinueve puntos, pero en el voto exterior ganó el PSOE, con 6.703 votos frente a los 6.307 del PP.

EL PP ARREBATÓ UN ESCAÑO EN MADRID EN 2023 GRACIAS AL VOTO EXTERIOR

En 'Génova' sostienen que hasta ahora, ese voto exterior no ha alterado el reparto de escaños, por el escaso número de votantes. Pero ese equilibrio, según fuentes del PP, es lo que está cambiando, aludiendo a la posibilidad de que ese censo exterior crezca a gran velocidad con las nacionalizaciones. "Lo que hoy no mueve un escaño, sobre un censo multiplicado, sí puede moverlo", alertan en el PP, que piensan ya en la citas con las urnas del año 2027.

Sin embargo, en las generales de julio de 2023 fue el PP el que arrebató un escaño al PSOE en Madrid gracias a ese voto exterior. Entonces, de los casi 2,3 millones de españoles registrados en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA), poco más de 203.000 ejercieron su derecho a voto, siendo el PP el que obtuvo más apoyo con 66.422 sufragios frente a los 50.597 del PSOE, según datos de la Junta Electoral Central (JEC).