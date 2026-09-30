El PP transforma en el Senado la ley para nacionalizar saharauis: exige una residencia en España de al menos dos años

Archivo - Varias personas sujetan una bandera durante una manifestación en apoyo al Sahara Occidental, desde Atocha a la plaza de Jacinto Benavente, a 11 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia del Senado ha ratificado este miércoles el dictamen de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española y a sus descendientes, donde el PP ha usado su mayoría para reconvertir la norma en una simple modificación del Código Civil para reducir la residencia a dos años.

Esta proposición de ley salió adelante en el Congreso a principios de septiembre con la mayoría que conforma el Gobierno y sus socios, mientras que el PP optó por abstenerse. Ahora, la norma ha pasado este miércoles su primer examen en el Senado, donde el PP ha introducido hasta nueve enmiendas.

Una vez se han aprobado estas modificaciones en la Comisión de Justicia, la proposición de ley pasa al Pleno del Senado para que la mayoría del PP ratifique los cambios. Cuando finalice ese trámite, la norma volverá al Congreso para que se pronuncie únicamente sobre las enmiendas.

En cualquier caso, los 'populares' han alterado hasta el título de la proposición de ley para convertir la norma en una modificación del Código Civil y han modificado el texto introductorio para eliminar cualquier alusión a la concesión por carta de naturaleza o a ley de sefardíes, justificando la norma en la reducción del plazo de residencia a dos años.

También eliminan el artículo uno, por lo que suprimen la vía de concesión de nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos antes de 1977 sin residencia legal en España, y el artículo dos, eliminando todo el procedimiento administrativo que conlleva.

ACABA CON EL RÉGIMEN SOBRE INSCRIPCIONES

Otra de las enmiendas elimina el régimen especial sobre inscripciones en el Registro Civil relativas a la carta de naturaleza, a la vez que acabarán con la Disposición Adicional Segunda para desistir de desarrollar una aplicación informática específica para tramitar estas nacionalidades.

También redacta un nuevo punto en el Código Civil para incluir expresamente a los "saharauis del Sáhara Occidental" en el grupo de colectivos que pueden solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia legal .

Y otra enmienda establece la forma de acreditar la condición de saharaui para acogerse a los dos años de residencia, que se fijará mediante un posterior desarrollo reglamentario por parte del Gobierno. Por último, amplía la entrada en vigor de la ley de cuatro meses a seis meses desde su publicación en el BOE.

Asimismo, Vox ha registrado un veto a esta proposición de ley, por lo que reclama que la totalidad de la norma se devuelva al Congreso, aunque no ha prosperado en la Comisión de Justicia.

¿QUÉ DICE LA NORMA QUE SALIÓ DEL CONGRESO?

La ley, que fue impulsada por Sumar y que el PSOE rechazó en un inicio aunque luego la pactó con su socio de gobierno, defiende que concurren "circunstancias excepcionales" para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no residan legalmente en España.

Para acreditar esa condición podrán utilizar, entre otros documentos, un DNI español aunque esté caducado, el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas, certificados de nacimiento o documentación expedida por la Administración española.

Los descendientes en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad dispondrán de cinco años para optar también a ella. Además, la norma modifica el Código Civil para permitir a los saharauis acceder a la nacionalidad tras dos años de residencia legal en España.

Las solicitudes por carta de naturaleza serán gratuitas y podrán presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, ampliables un año más.