El PP tumba en el Senado una moción del PSOE para acelerar la adaptación de las ciudades frente a las olas de calor

Archivo - Fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha votado en contra este jueves en el Senado de una moción del PSOE que instaba al Gobierno a acelerar, en coordinación con las administraciones competentes, la adaptación de los entornos urbanos frente a las olas de calor e impulsar ciudades más "resilientes" ante sus efectos.

La iniciativa, debatida en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, no ha salido adelante al contar con el voto en contra de los 'populares', mientras que el PSOE ha votado a favor y el PNV ha decidido abstenerse.

En concreto, la moción socialista planteaba impulsar programas de renaturalización urbana para incrementar la cobertura arbórea, los espacios y las infraestructuras verdes en municipios y ciudades, así como "reforzar la creación, adecuación y señalización de redes de refugios climáticos, especialmente para las personas y colectivos más vulnerables".

El PSOE también proponía reforzar la cooperación entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales para elaborar y aplicar estrategias y planes de adaptación al calor extremo, así como continuar apoyando mediante los instrumentos de financiación existentes proyectos municipales destinados a mejorar la resiliencia climática de los entornos urbanos.

Durante el debate, los socialistas han defendido que las olas de calor "ya no son un fenómeno excepcional" y han alertado de sus efectos sobre la salud, el medio ambiente, la economía y la calidad de vida.

Asimismo, han advertido de que el calor afecta de manera "desigual" a la población y han señalado especialmente a las personas mayores, quienes viven en viviendas con peores condiciones de aislamiento, los niños, niñas y los trabajadores expuestos a altas temperaturas.

El PSOE también ha vinculado las olas de calor con el incremento del riesgo de incendios forestales y ha reclamado reforzar las políticas de prevención durante todo el año, además de garantizar medios y plantillas suficientes para los profesionales que participan en su extinción.

EL PNV RECHAZA QUE EL GOBIERNO IMPONGA SOLUCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, el PNV ha decidido abstenerse, cuestionando el planteamiento competencial de la iniciativa. No obstante, la formación ha defendido que comparte el objetivo de impulsar políticas de adaptación de los entornos urbanos a las olas de calor.

Los nacionalistas vascos han aseverado también que corresponde a cada ayuntamiento y municipio establecer sus propias prioridades en función de sus características urbanísticas y climáticas, al considerar que "no hay dos municipios iguales" y, por tanto, tampoco "dos soluciones idénticas".

En este sentido, han señalado que al Gobierno central, a las comunidades autónomas y a las diputaciones les corresponde ofrecer ayuda económica o técnica a las entidades locales, pero no imponerles las actuaciones que deben desarrollar dentro de sus competencias.

EL PP IMPONE SU MAYORÍA ABSOLUTA Y TUMBA LA MOCIÓN SOCIALISTA

Por otro lado, el PP ha rechazado la iniciativa y ha defendido una enmienda de sustitución --que ha sido denegada por los socialistas--, al considerar que el texto del PSOE "obliga" a las entidades locales y no "respeta" sus competencias.

Los 'populares' han coincidido en que el cambio climático es una "realidad" y han señalado que España ha experimentado un incremento de la temperatura media de 1,75 grados desde 1961, pero han advertido de que el país "no tiene un único clima ni un único territorio".

En este sentido, han defendido que los 8.132 municipios españoles no pueden recibir las mismas soluciones y han citado las diferencias entre territorios como Santander, el País Vasco, Almería o Extremadura.

"Gobernar bien no consiste en hacer lo mismo en todos los municipios de España, sino en lograr que cada territorio llegue a la solución más óptima", ha zanjado la senadora 'popular'.

Por ello, el PP ha reclamado al PSOE que tenga en cuenta las diferencias territoriales y ha defendido que la adaptación al cambio climático "no es un tema ideológico", sino que requiere soluciones adaptadas a las características de cada territorio.