El PP utiliza el Pleno del Senado para exigir "responsabilidades" a Sánchez por la citación de su esposa

El Gobierno apela a la "tranquilidad" e insiste en ver con "extrañeza" la citación judicial durante la campaña



MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Senado de este martes para criticar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que un juez haya citado a su esposa, Begoña Gómez, como imputada. Varios senadores han sacado a colación este asunto durante sus intervenciones exigiendo "explicaciones" y "responsabilidades políticas".

Después de varias insinuaciones sobre este tema por parte de senadores 'populares', la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha aprovechado su pregunta sobre la amnistía para dedicarle unas breves palabras a la citación de Begoña Gómez el próximo 5 de julio como investigada por tráfico de influencias y corrupción en negocios.

En concreto, Alicia García ha acusado a Sánchez de "ocultar con su teatrillo victimista" que su esposa estuviera imputada. "Sánchez debía estar dando explicaciones ante los españoles y asumir responsabilidades. Esto no es fango, es corrupción y si utilizaran ustedes el mismo rasero, hoy Sánchez renunciaría y abandonaría la Moncloa", ha dicho en una breve referencia a este asunto.

Y al ver que Alegría no había respondido a este asunto, el senador del PP Fernando Martínez Maillo ha aprovechado su pregunta sobre la corrupción en la RFEF para también sacar a colación la citación de Begoña Gómez como imputada.

"EL MATRIMONIO DE LA MONCLOA"

"Hoy sabemos que Begoña Gómez ha sido citada como imputada por corrupción y tráfico de influencias, pero quien está realmente investigado por corrupción es el matrimonio de la Moncloa. Entre ellos, Pedro Sánchez que es el principal responsable político de lo que ha sucedido, el principal responsable político", ha proclamado Maillo.

El senador 'popular' ha continuado acusando al Gobierno de "negarlo" e "incluso taparlo", mostrando "las cartas de recomendación para que se le adjudique a un empresario amigo y que financie un máster un contrato público de Red.es".

"¿Por qué no firmó el otro codirector? ¿Saben por qué? ¿O porque no quiso o porque no pudo, o porque no tenía suficiente influencia como la que tiene la firma de Begoña Gómez? ¿Por qué todas las empresas que financian la actividad profesional de la señora Begoña Gómez son o empresas rescatadas como era Air Europa o empresas adjudicatarias de contratos como las que acabo de referir, o empresas reguladas, o empresas participadas por el Estado como Indra? Oiga, qué casualidad, qué coincidencia", ha dicho Maillo.

En este contexto, se ha vuelto a referir a la citación del juez a Begoña Gómez: "La mujer del presidente puede tener los negocios que quiera, pero lo que no puede hacer es aprovecharse de su estatus en la Moncloa para obtener beneficios privados en sus negocios personales. Eso es inaceptable, inaceptable".

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Por su parte, la ministra portavoz ha acusado a Maillo de acudir a la sesión de control del Senado "con la máquina activada a la máxima potencia", afeándole que registrara la pregunta sobre este asunto y acabe hablando de la citación de Begoña Gómez.

En cualquier caso, ha denunciado "el poco respeto" que, bajo su punto de vista, tiene el PP a las instituciones: "Está usted hablando de una denuncia basada en mentiras, en bulos y en falsedades, y no lo digo yo, es que lo dice el propio informe de la Guardia Civil, al que ustedes también deberían respetar".

"Por mucho que griten, por mucho fango que expulsen, la realidad siempre será superior, y la realidad de hoy, la España de hoy es que afortunadamente en nuestro país hemos conocido que esta mañana se despierta y se abre con 21.300.000 trabajadores en nuestro país", ha señalado Alegría.

EL RESTO DE MINISTROS

Varios de los ministros que han acudido este martes al Pleno del Senado también se han pronunciado en el pasillo de la Cámara Alta sobre la citación de Begoña Gómez, insistiendo en el discurso que ha lanzado este martes la portavoz del Gobierno de ver con "extrañeza" este hecho.

En este contexto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado "la extrañeza" de que esa citación judicial se dice a vistas de un mes justo en la semana de la campaña de las elecciones europeas del próximo domingo.

"Nos causa mucha extrañeza, pero fundamentalmente, tranquilidad, tranquilidad absoluta. No hay ningún elemento que pueda determinar ninguna actuación irregular", ha añadido el ministro del Interior al respecto.

Del mismo modo, el ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, del ala de Sumar en el Gobierno, ha dicho que "alguien ha decidido" que la citación judicial de Begoña Gómez "sea el tema central de esta campaña electoral".

"Creo que eso es así ante la ausencia absoluta de argumentos o de un proyecto de país alternativo o de un proyecto de Europa alternativa de la derecha y la ultraderecha. Pero yo auguro que no va a funcionar, que no va a salir bien y, de hecho, aprovecho para hacer un llamamiento a la gente de izquierdas de este país a que no se deje amedrentar, a que se movilice, a que vote este domingo y a que nos dé fuerza suficiente", ha sentenciado.