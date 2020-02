PP vasco cree que en breve se formalizará la candidatura de Alonso porque es "el mejor" y llama "a cuidarlo y mimarlo"

Publicado 05/02/2020 14:45:46 CET

Abordará en una Junta Directiva este jueves el posible adelanto electoral, que enmarca en el "miedo del PNV a malos datos económicos"

BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha afirmado que el presidente del partido en Euskadi, Alfonso Alonso, es "el mejor" para liderar el constitucionalismo en Euskadi en las próximas elecciones autonómicas, una persona a la que "todos" deben "cuidar y mimar". Tras recordar que el lunes el presidente del partido, Pablo Casado, expresó su confianza en el líder popular vasco, se ha mostrado convencida de que en breve se formalizará su candidatura a Lehendakari.

La líder del PP vasco ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa en Bilbao en la que ha anunciado que este jueves el PP celebrará una Junta directiva extraordinaria en la que se abordará la situación política y la posibilidad de un adelanto electoral en Euskadi, una opción, que, su juicio, baraja el Lehendakari, Iñigo Urkullu, por su "miedo" ante el "deterioro" de la economía vasca.

En relación al candidato del PP a Lehendakari y a la decisión que se pueda adoptar finalmente desde Genova, Amaya Fernández ha asegurado que no se imagina "a nadie mejor que a Alfonso Alonso para liderar el constitucionalismo en Euskadi en las próximas elecciones autonómicas.

"Es el mejor de entre todos nosotros. Sé que leen informaciones, pero desde luego me quedo con los hechos y, desde luego, no hay posible constitucionalismo en Euskadi sin el PP vasco; y estoy convencida de que próximamente, en breve, se formalizará la candidatura de Alfonso Alonso", ha añadido.

Fernández ha asegurado, por tanto, que "se queda con las declaraciones del pasado lunes del presidente nacional, Pablo Casado, que expresó su confianza en el PP y su confianza explícita en Alfonso Alonso". Por ello, según ha insistido, está convencida de que próximamente se formalizará su candidatura.

Preguntada por la posibilidad de que en la Junta Directiva de este jueves se aborde la designación del candidato a Lehendakari, no ha descartado ninguna cuestión en esa reunión y ha indicado que se "hablará de todo". "Lo único que está descartado es que Alfonso Alonso presente su dimisión", ha indicado Fernández, que ha precisado que "no está en cuestión el liderazgo" del líder popular vasco, sobre el que "no hay fisuras" en el PP vasco. "Estamos todos detrás de él", ha añadido".

Ante el hecho de que este pasado martes la dirigente del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, no confirmara si finalmente Alonso será el candidato a Lehendakari, algo que sí hizo sobre la candidatura de Alberto Núñez Feijoo, Amaya Fernández ha asegurado que "procura quedarse con las cosas que son importantes y que son relevantes".

"Y cuando me quedo con las cosas que son importantes y que son relevantes, me quedo con lo que ha dicho la persona que habló el lunes, el presidente nacional, Pablo Casado, que mostró su confianza en el PP vasco y en Alfonso Alonso", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que el "perfil" de Alonso es "muy difícil de encontrar en el PP vasco y, por eso, cree que hay que "cuidarlo y mimarlo". Cuestionada sobre si considera que no se está haciendo desde Genova, ha afirmado que, "cuando una persona tiene ese valor parece muy importante que todos tratemos de mimarlo y cuidarlo". "Es una responsabilidad que tenemos todos, desde luego nosotros aquí en Euskadi eso lo tenemos meridianamente claro", ha dicho.

CIUDADANOS

Por otra parte, ve en la propuesta de la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas de concurrir juntos en las próximas elecciones autonómicas vascas "una oportunidad y una puerta abierta a la esperanza" y ha asegurado que ya están hablando para formalizar "esa unión del constitucionalismo".

Ante el hecho de que el PP nacional pueda condicionar la designación del candidato a Lehendakari al acuerdo con Ciudadanos, Fernández, ha vuelto a asegurar que "no es posible armar el constitucionalismo en esta tierra sin una persona con el perfil de Alfonso Alonso, que tiene el respaldo del partido sin fisuras".

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Por otra parte, Amaya Fernández ha mostrado su "preocupación" por la evolución de la situación política y económica, una situación que ha vinculado con la posibilidad de un adelanto electoral en Euskadi.

La dirigente del PP vasco ha señalado que los datos de empleo dados a conocer este martes "son malos sin paliativos" y evidencian que, tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España se han destruido solo en enero la mitad de todo el empleo generado en 2019, "el peor enero de los últimos siete años".

Fernández ha indicado que el ritmo de destrucción de empleo en Euskadi es mayor en el conjunto de España y los datos muestran que la precariedad laboral es "ya estructural" en Euskadi. Por lo tanto, ha indicado que se empiezan a "notar las consecuencias" de las políticas de PSOE y Unidas Podemos, partidos a los que "no solo el PNV ha colocado en la Moncloa, sino que les ha convertido en sus socios prioritarios".

En este sentido, la secretaria general del PP vasco cree que la posibilidad de un adelanto electoral de las elecciones autonómicas vascas evidencia "el miedo de Urkullu a las críticas que tendrá que afrontar ante el progresivo empeoramiento de la economía, un empeoramiento generado por el propio PNV, cómplice necesario de la actual aplicación de las políticas antiempleo".

"La tendencia va a empeorar y va a provocar reproches de la ciudadanía pero Urkullu y el PNV, en lugar de afrontar la legítima fiscalización de los vascos, prevén sortearlo", ha afirmado. Por lo tanto, cree que el PNV, "ante la inminente llegada de malos resultados económicos", quiere adelantar las elecciones "antes de que el castillo de naipes se derrumbe y los datos económicos le den una bofetada electoral". "Antes de que quede al descubierto que la estrategia de alianzas trazada por el independentismo vasco no se trazó por el bien de la ciudadanía vasca, sino por el bien del PNV", ha apuntado.

Amaya Fernández ha asegurado que, de cara a esas elecciones, solo hay dos proyectos, uno de ellos el del "bloque independentista liderado por el PNV que apuntala las políticas antiempleo en Madrid y en Euskadi a cambio de que Madrid mire hacia otro lado ante la hoja de ruta rupturista". El otro proyecto, ha defendido, es el que representa el PP que es "abierto, centrado y consticionalista".

A su juicio, es el "único proyecto alternativo al independentismo hegemónico en Euskadi", porque el PSE-EE se ha "diluido" y busca "lograr más representación en gobiernos del PNV", un partido que "fundamenta sus políticas públicas en el propio interés del PNV y no en el de la ciudadanía vasca".

Fernández cree que lo "vuelven a hacer hoy" con la reivindicación del régimen económico de la Seguridad Social. "A PNV y al PSE-EE les decimos que con el pan futuro de los pensionistas no se juega", ha advertido.

JUNTA DIRECTIVA

Fernández ha anunciado precisamente la celebración este jueves en Vitoria de una reunión "urgente y extraordinaria" de la Junta directiva en Vitoria para analizar la situación política y la posible "convocatoria inminente" de elecciones autonómicas".

Además, ha apuntado que en esa cita van a reafirmar que el PP tiene "un proyecto político" por el que "se han dejado la vida muchos compañeros" y que defiende la "foralidad y el arraigo".

También servirá para reclamar "la unión del constitucionalismo desde el arraigo y el respeto a la pluralidad", un respeto a la pluralidad que ha reclamado al PNV y a su líder, Andoni Ortuzar, al que ha reprochado sus "palabras deplorables" en las que decía que el "PP y el constitucionalismo vienen de fuera y que la sociedad no los quiere aquí". Fernández ha recordado que es de Barakaldo y lleva 43 años viviendo en Euskadi "soportando a intolerables". "Mis compañeros han dado por esta tierra mucho más de lo que él dará jamás", ha añadido.