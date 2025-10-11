El PP ve anómalo que el Gobierno festeje sus votaciones ganadas cuando lleva tres años sin Presupuestos

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y diputada, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, a 6 de octubre - Marta Fernández - Europa Press

Gamarra subraya que el Gobierno de Sánchez sólo es "un ejercicio de resistencia" para "protegerse" de los casos de corrupción

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, considera una "absoluta anomalía" que el Gobierno celebre las votaciones que ha ganado esta semana en el Congreso, la del decreto de armas a Israel y la Ley de Movilidad Sostenible, cuando lleva ya tres años sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En una entrevista con el programa 'Parlamento', de RNE, recogida por Europa Press, Gamarra ha dicho no entender la euforia del Gobierno por haber salvado ambas votaciones, que estuvieron en duda casi hasta el final a la espera de que Podemos, muy crítico con ambas, las respaldara o no.

La dirigente 'popular' ha dicho que no le sorprende el cambio de postura de los de Ione Belarra, que defendían inicialmente que no respaldarían ninguna de las dos iniciativas, porque "todo es falso en esta izquierda".

EL "PARIPÉ" DE PODEMOS

"Evidentemente pueden hacer mucho paripé para distraer un poco la atención pero tanto Podemos como Sumar, que son exactamente lo mismo, han apoyado desde el primer momento a Pedro Sánchez dentro del Gobierno", ha defendido.

Lo que sí que no entiende Cuca Gamarra es la celebración que hizo el Gobierno de coalición nada más saber que habían conseguido salvar tanto el decreto como la ley cuando la realidad es que lleva tres años sin presentar unos Presupuestos.

"Tenemos un Gobierno que quiere convertir en normal lo que es una anomalía democrática absoluta", como es no tener unas cuentas, ha insistido la política riojana, antes de subrayar que "lo normal" es que un Gobierno tenga un respaldo parlamentario suficiente para poder funcionar "con normalidad".

INCAPACIDAD PARA GOBERNAR

La vicesecretaria 'popular' ha abundado que un Gobierno es aquél capaz de aprobar unos Presupuestos para desarrollar unas políticas, pero ha lamentado que el de Pedro Sánchez haya cruzado ya esa línea que establece la Constitución que antes del 1 de octubre hay que presentar el proyecto de Presupuestos.

Y aunque ahora la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegure que el Gobierno sí que presentará finalmente Presupuestos, Gamarra ha replicado que las vigentes cuentas públicas corresponden a la legislatura pasada, lo que, en su opinión, demuestra la "incapacidad" del Gobierno para gobernar.

"Esto no es un Gobierno; esto es un ejercicio de resistencia de Pedro Sánchez para, desde el poder, intentarse protegerse de todos los casos de corrupción que, en estos momentos, están siendo investigados en los tribunales", ha señalado.