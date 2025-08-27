El PP ve "autoritarismo" en Sánchez por impedir que haya Pleno del Congreso el día de la declaración de su esposa

Archivo - La diputada del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, durante una entrevista para Europa Press - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha censurado el "tic autoritario" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al proponer el PSOE que se suspenda el primer Pleno del Congreso de los Diputados tras las vacaciones de verano, el próximo 11 de septiembre.

En una entrevistada en 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, Gamarra ha relacionado la propuesta del PSOE de suspender la sesión plenaria con la coincidencia con la Diada de Cataluña y, además, con la citación ante el juez Juan Carlos Peinado de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Lo que pasa el día 11 es que las dos cuestiones se desvelan y están ahí: por un lado, porque por la Diada los independentistas no van a venir (al Congreso), y como no van a venir, dice Pedro Sánchez, pues nada, yo suspendo la actividad del Poder Legislativo", ha señalado Gamarra.

"ACORRALADO POR LA CORRUPCIÓN"

"Por otro lado", ha continuado, "está absolutamente acorralado por la corrupción y ese día 11 está citada a declarar su mujer". " "Pedro Sánchez, si pudiera, lo que le encantaría era controlar el Poder Judicial y haber suspendido esa declaración, haberla evitado", ha añadido.

Gamarra ha apostillado que Begoña Gómez tiene derecho, "como española y ciudadana", a pedir aplazamientos, como este miércoles ha solicitado formalmente su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ya que ese día tiene fijado otro señalamiento en Arona (Tenerife).

En todo caso, la dirigente del PP ha cargado contra la decisión de proponer la suspensión del Pleno, contando para ello con la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Es un tic autoritario absoluto, de una absoluta degeneración", ha censurado.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, sugirió este martes que la decisión de no celebrar sesión plenaria el 11 de septiembre podría tener relación con la esposa del presidente: "Han mandado a Patxi López a inventarse una excusa para evitar que el Pleno del Congreso del día 11 de septiembre coincida con la declaración de Begoña Gómez ante un juez. Terminaron el curso político desfondados por sus escándalos y lo retoman desesperados y acorralados", escribió en la red social X.