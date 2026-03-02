El PP ve un "bochorno" que Irán salude que el Gobierno español se plante ante EEUU con las bases de Morón y Rota

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este lunes que es un "bochorno" que Irán salude la posición del Gobierno español de plantarse ante Estados Unidos con las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz).

En concreto, España ha rechazado prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón y Rota, alegando que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países.

Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, han negado que Washington esté usando las bases, de soberanía española, en el marco de la operación y han garantizado que tampoco lo hará en el futuro.

En un mensaje en redes sociales, la Embajada de Irán ha indicado que "reconoce plenamente y respeta" la posición de España de que Estados Unidos no use sus bases en territorio español para lanzar ofensivas militares contra el país centroasiático. "Esta posición está en consonancia con el Derecho internacional", ha valorado la legación.

Además, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha valorado la respuesta de España a la situación, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargara contra la acción estadounidense y apuntara que se puede estar en contra de un "régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar". "Han rechazado la agresión y eso es valioso para nosotros", ha señalado.

MUÑOZ: "QUÉ BOCHORNO..."

Ante esa valoración de Irán sobre la posición de España sobre las bases de Morón y Rota, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha apuntado hacia el Gobierno. "Qué bochorno...", ha escrito en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

"La postura de Sánchez: en contra del 'régimen odioso de Hitler', pero también del desembarco de los aliados en Normandía", ha afirmado Muñoz, después de que Sánchez haya dicho que está en contra del "régimen odioso" en Irán pero también de los bombardeos de EEUU e Israel, apelando a la legalidad internacional.

Previamente se ha pronunciado en rueda de prensa la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, quien ha subrayado que España "debe estar sin matices junto a las democracias liberales".

"Al final, algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez. Algo falla cuando organizaciones terroristas como Hamás, como la milicia hutí o el régimen iraní aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez. Con estos apoyos no se defienden los intereses de España, sino que, por el contrario, se ponen en riesgo", ha avisado.

En este sentido, ha reiterado que España "debe ir con sus socios" de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. "Feijóo está con las democracias liberales. Sánchez parece ser que está atrapado por sus socios", ha aseverado.

ÁLVAREZ DE TOLEDO: "UNA ESPAÑA PARIA"

Ante la negativa de España de usar las bases para el ataque contra Irán también ha reaccionado la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien cree que el legado de Pedro Sánchez es "una España paria", "decadente, irrelevante y marginal".

En parecidos términos se ha expresado el diputado del PP por Almería Rafael Hernando, quien ha señalado que Pedro Sánchez aparece "cada vez que hay que apoyar una tiranía y colocarse en contra" de los socios y aliados de España.

"Héroe de Hamas, Huties, Maduros y tiranos iraníes. Usa el nombre de España de forma insensata y según su capricho, arriesgando nuestra seguridad", ha asegurado Hernando en un mensaje en la misma red social.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado que siente "vergüenza de que el Gobierno de España esté del lado de Irán".