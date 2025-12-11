El PP ve una "cortina de humo" la oferta de Bolaños para el TC y admite que con el Gobierno no se puede "negociar nada"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Congreso debatirá y votará este jueves el decreto de medidas complementarias para La Palma tras la erupción del vol - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que la oferta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es una "cortina de humo" para "fingir normalidad" ante los casos de corrupción que rodean al Gobierno. Dicho esto, ha admitido que con el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede "negociar absolutamente nada".

Bolaños emplazó el miércoles al PP a fijar "día y hora" para reunirse con el fin de acordar la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos el del presidente Cándido Conde-Pumpido, cuyo mandato expira el 17 de diciembre.

El ministro afirmó en el Pleno del Congreso que ambos partidos están "obligados por la Constitución" a alcanzar un acuerdo e ironizó con que el PP "no es un partido de incumplir la Constitución cinco años y medio" sino que "es de cumplirla a rajatabla y en plazo".

RECALCA QUE ES EL SENADO EL QUE DEBE INICIAR EL PROCEDIMIENTO

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha indicado que Bolaños trataba de "dibujar una situación de normalidad política cuando nada hay de normal en la política española en estos momentos". Según ha añadido, "el único y principal responsable es el Partido Socialista".

Dicho esto, ha señalado que el Gobierno sabe que "no se trata de que PP y PSOE inicien unas negociaciones" o "conversaciones" para ese proceso de renovación del TC sino de que el Senado "inicie el trámite pidiéndole nombres a las distintas comunidades autónomas para cubrir esas plazas vacantes".

"La iniciativa no le corresponde al Partido Socialista y al Partido Popular ni a la negociación entre partidos. Le corresponde a un Senado que debe dirigirse a los presidentes de las distintas Cámaras autonómicas para solicitar la designación de candidatos a esas plazas vacantes", ha abundado.

Por eso, ha dicho que él cree que ese ofrecimiento de Bolaños "era una cortina de humo para fingir normalidad frente a un Gobierno que se cae a pedazos" y que "está tocado y hundido por la corrupción que les corroe".

"Y desde luego este es un Gobierno con el que el Partido Popular difícilmente puede negociar absolutamente nada", ha afirmado, para añadir que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo que debería hacer es "devolver la palabra a los españoles" ante la situación de "colapso político absoluto" con el fin de que decidan en las urnas "libre y democráticamente" el futuro del país.