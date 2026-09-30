El PP ve a Elma Saiz "inhabilitada" ante la crisis en Ceuta y la ministra le pide que dejen los bulos y el odio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este miércoles a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de estar "inhabilitada" ante la crisis en Ceuta, como así se lo han hecho saber desde sus ciudadanos, y Elma Saiz ha replicado al primera partido de la oposición que dejen de promover bulos y de alentar el odio.

Como viene siendo habitual en los últimos Plenos de control, Ceuta ha estado presente en el de este miércoles en este caso de la mano de la diputada del PP Silvia Franco, quien ha reprochado al Gobierno su falta de criterio a la hora de gestionar la crisis en esa ciudad autónoma, donde "sigue la inseguridad subjetiva y objetiva y sigue el sufrimiento y el miedo subjetivo y objetivo"

Franco ha criticado que, que pese a que el Parlamento europeo reconoce ha habido "una instrumentalización de la inmigración como herramienta de guerra híbrida", en el Gobierno sigan utilizando el "ataque" de Marruecos como si fuera "una simple crisis migratoria" y que continúen sin adaptar el ordenamiento español al nuevo pacto europeo de inmigración y asilo.

"Es que aún no se han enterado, han llegado ustedes tarde a una crisis de seguridad nacional que tendríamos que haber tenido suficientes medios y estar preparados para afrontar", ha denunciado la representante 'popular, antes de pedir al Ejecutivo que se vayan ya.

"SIGUEN ARRODILLADOS ANTE VOX"

Frente a estas acusaciones, la ministra se ha defendido acusando a los de Alberto Núñez Feijóo de caminar "a golpe de improvisación", de lanzar bulos "de manera temeraria" y de prometer "soluciones sin respaldo legal" a los ceutíes.

"Quienes confunden a los ceutíes y al resto de españoles y alientan el odio son ustedes", se ha quejado Saiz, quien ha recriminado a los 'populares' que hayan perdido los criterios de la derecha moderada y que "sigan arrodillados ante Vox". "Ustedes han pedido toda la capacidad para acordar, para construir, para dialogar. Sólo dan bandazos, a cada cual más radical", ha dicho.

Saiz sostiene que el verdadero criterio que hay que tener es ayudar a las familias para preguntar, a renglón seguido, al PP si van a tenerlo este viernes votando a favor de la convalidación de los decretos de vivienda o "van a tener el mismo criterio que utilizaron para votar que no a la reforma laboral que tantos beneficios está dando al conjunto del país".