El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, atiende a los medios. - DAVID MUDARRA-PP

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, considera que la entrevista concedida a el 'El Mundo' por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es el "acta notarial" de esta última legislatura con el Gobierno de Pedro Sánchez y beneficia a "la verdad" y a la "transparencia". Además, ha dado credibilidad a las declaraciones de Puigdemont porque "nunca" ha "engañado" sobre sus pretensiones.

"Esta entrevista no sé si beneficia al PP, pero lo que beneficia es a la verdad. Y lo que beneficia es a la transparencia. Y lo que beneficia también es a que los españoles nos podamos pronunciar el día 29 con conocimiento de causa", ha declarado Sémper a los medios en Villaverde (Madrid), al ser preguntado si esas manifestaciones del expresidente catalán benefician al PP en un día como hoy, que se celebra el 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Puigdemont asegura en esa entrevista concedida al diario 'El Mundo' que el PSOE de Sánchez aceptó "bastante fácil la amnistía" y añade que él pensaba que "lo lucharían un poco más" pero para su "sorpresa" fue que no. "Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España", admite.

"EL PODER COMO UN FIN EN SI MISMO"

Sémper considera que esas declaraciones reflejan lo que ha sido esta última legislatura y "lo que es el poder para Pedro Sánchez: un interés particular, permanentemente pensando en sus intereses por encima de los intereses de los españoles".

"Es el acta notarial de lo que ha sido esta legislatura, una legislatura exclusivamente pensando en la supervivencia al frente del Gobierno de Pedro Sánchez. El poder como un fin en sí mismo", ha dicho, para añadir que no se ha usado el poder "como un elemento transformador de la realidad" o "herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos" sino como "un lugar donde instalarse y no moverse a cualquier coste, a cualquier precio".

Según Sémper, Puigdemont "nunca ha engañado" y tampoco los independentistas porque "siempre" han dicho "lo que pretendían", ya que, "no pretenden que España mejore" sino "obtener un rédito político en su beneficio".

CONCEDER BENEFICIOS A LOS INDEPENDENTISTAS PARA SEGUIR "EN EL PODER"

"Lo que nunca hubiéramos podido imaginar es que el presidente del Gobierno de España, el presidente del Gobierno de una gran nación como es España, estuviera dispuesto a conceder estos beneficios a los independentistas única y exclusivamente por mantenerse él en el poder", ha enfatizado.

Por eso, ha insistido en que esta entrevista retrata la actuación de Sánchez estos años, solo pensando en su "interés particular". "Hoy el señor Puigdemont lo que ha venido a hacer en esta entrevista es levantar acta notarial de lo que todos los españoles hemos visto en esta legislatura. De lo que ya sabíamos o intuíamos que había en la trastienda de estos pactos y estos acuerdos", ha manifestado.

Al ser preguntado si esas declaraciones de Puigdemont publicadas hoy favorecen al PP, el día del cara a cara entre Feijóo y Sánchez, Sémper ha replicado que él no sabe a quien beneficia pero sí perjudica "a la conversación pública" y "a la credibilidad de los ciudadanos en su política".

"Y esto tiene un claro responsable, que es el señor Sánchez. Aquí el menos culpable de esto es Puigdemont, que nunca nos ha engañado. Puigdemont siempre ha dicho lo que pensaba", ha declarado, subrayando que el expresidente catalán "siempre ha ido siendo transparente" y ha dicho "para qué quería la amnistía y para qué quería acordar con Pedro Sánchez".

A su entender, quien ha "mentido de una manera escandalosa, flagrante y riéndose a la cara de todos los españoles" ha sido el presidente del Gobierno, quien, a su juicio, es el que "tiene que dar cuenta" a los ciudadanos. Por eso, ha dicho que esa entrevista "beneficia" a "la verdad" y a la "transparencia".

Preguntado si el PP pactará con Junts, Sémper ha indicado que su partido ha llegado a acuerdos con casi todas las formaciones políticas en el Congreso de los Diputados, incluyendo a ese partido, "dentro del marco de la ley" y "de la Constitución". Según ha subrayado, "las reglas del juego" que el Partido Popular "está dispuesto a jugar las conocen todos los españoles".

"Con nosotros no va a haber intereses espurios y desde luego nadie va a utilizar la debilidad o posible debilidad de un hipotético Gobierno en beneficio propio. Esto se acabó", ha garantizado.

¿OPORTUNISMO DE PUIGDEMONT?: "LO QUE HAY ES OPORTUNISMO DE SÁNCHEZ"

Al ser preguntado de nuevo si hay oportunismo por parte de Puigdemont con esa entrevista, el dirigente del PP ha indicado que lo que se ha evidenciado "es el oportunismo de Pedro Sánchez" y ha añadido que el expresidente catalán y el resto de políticos que se presentan a las elecciones tienen sus "intencionalidades" cuando hablan.

"Pero lo que ha evidenciado es que el Gobierno de España ha estado presidido por un hombre oportunista, que ha estado dispuesto a saltarse su propia palabra si esto le beneficiaba", ha dicho, para recordar que en esas declaraciones también se alude al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien antes de la campaña electoral decía también que no habría "amnistía"

Interrogado después si al PP le interesa que la amnistía se resuelva de forma definitiva en campaña electoral, Sémper ha indicado que su partido no entra en esos "cálculos" y que solo está centrado en el futuro de los españoles ante el "cambio profundo" que necesita el país. Según ha recalcado, esos "cálculos" no están en "la agenda" del PP.