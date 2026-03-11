El PP ve "indecente" que Iceta siga siendo embajador tras el caso de su pareja y exige su dimisión o que Sánchez le cese

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo (i), Miguel Tellado (2i), y Cuca Gamarra (d), a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España).- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que es "indecente" que el exministro Miquel Iceta continúe al frente de la embajada de la UNESCO en París tras la contratación de su marido como piloto de la aerolínea Iberojet, que forma parte del grupo turístico Ávoris que recibió ayudas públicas en 2021. Por eso, ha exigido que "dimita o sea cesado ya" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La dirigente 'popular' ha criticado a través de una publicación en 'X', recogida por Europa Press, que "el escándalo" siga "subiendo peldaños" después de que la pareja de Iceta pretendiese "guardar armas" en Moncloa, según ha publicado 'El Español'. "Después de convertir Moncloa en Sánchez-Gómez S.A., supimos que allí vivía el hermano del presidente del Gobierno", ha sentenciado Gamarra.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, que también ha arremetido contra el Ejecutivo este martes afirmando que el complejo presidencial "no puede convertirse en el lugar donde se esconden familiares del presidente, se colocan parejas en empresas rescatadas y se intentan guardar armas conseguidas por Koldo".

También se ha preguntado si el jefe del Ejecutivo "va a sacar algún hueco en su "apretada" agenda" para dar explicaciones al respecto, según ha escrito en 'X'.

BENDODO VE A MONCLOA COMO "EL CUARTEL GENERAL DE LA MAFIA"

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido de que el Gobierno está "arrastrando el nombre de nuestro país a límites insospechados", y ha calificado Moncloa como "el cuartel general de la mafia".

Al igual que Gamarra y García, ha insistido en que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se "escondió" en Moncloa y se "quitó el móvil para que no lo geolocalizaran" después de aparcar su caravana "en la puerta", según ha afirmado en una entrevista del programa 'En Boca de Todos' de Cuatro.

También ha calificado de "fraudulentos" los "negocios" de Begoña Gómez, mujer de Sánchez, que tuvieron como "cuartel general" la sede de Presidencia. Y ha añadido que si "nadie" del Ejecutivo lo "desmiente" es porque "tiene visos de ser realidad".

Por último, Bendodo ha aseverado que Iceta "es un embajador más" designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que "en algunos casos nombra a diplomáticos" y "en otros casos" a "favores políticos". "No puede seguir ni un minuto" en su cargo, ha zanjado.