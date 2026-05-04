El PP ve "muy desesperado" que el Gobierno intente "tapar su corrupción" con la 'Kitchen': "Son hechos del siglo pasado"

Archivo - El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ofrece una rueda de prensa. Archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha señalado este lunes que el Gobierno está "muy desesperado" si pretende "tapar su corrupción actual" con la 'Operación Kitchen', defendiendo qué ésta última responde a "hechos casi del siglo pasado".

"Si el Gobierno piensa que va a tapar toda su corrupción actual, la que está por llegar, y la que está por conocer, con hechos de hace quince años, pues creo que queda claro que está muy desesperado", ha avisado el vicesecretario de Política Autonómica, municipal y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, en una rueda de prensa en Madrid.

Así se ha expresado después de que el pasado jueves el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e investigador principal del 'caso Gürtel', Manuel Morocho, apuntase en el juicio sobre la 'Operación Kitchen' a la existencia de una "estrategia" para "desmantelar" la unidad que investigó los conocidos como 'Papeles de Bárcenas', donde se incluían las pesquisas sobre la contabilidad B del PP, afirmando que no se pudieron entregar al juez determinados informes relativos al caso porque no había "capacidad" para ello.

Ante ello, Bendodo ha argumentado que la 'Operación Kitchen' "son hechos casi del siglo pasado", mientras que las declaraciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos como acusado en el juicio del Tribunal Supremo se atribuyen a un procedimiento judicial "de hace quince minutos" que "sienta al sanchismo por primera vez en el banquillo".

Unas palabras del vicesecretario 'popular' que llegan después de que Félix Sanz Roldán --quien fue director del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019-- haya aseverado hoy que el CNI "no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión", sobre la 'Operación Kitchen' en su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional durante el juicio al presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

"El problema es que, miremos donde miremos, aparece la corrupción del sanchismo. Lo que estamos conociendo por las declaraciones en el Supremo en este primer juicio al sanchismo es escandaloso y muy grave", ha criticado, esgrimiendo que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, era "la mano invisible que estaba en todos los casos de corrupción, pero que ahora cada vez se hace más presente".

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