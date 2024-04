PP ve en el reconocimiento de Palestina "una pose" del Gobierno y critica que se acepte "la arbitrariedad" de Marruecos

Archivo - El diputado del PP Carlos Floriano (i) y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d), durante la Comisión de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el Congreso de los Diputados - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Albares afea a los 'populares' que no respalden a la UNRWA y que insistan en su "obsesión antimarroquí"



MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha considerado que la apuesta del Gobierno por reconocer al Estado palestino próximamente no es sino "una pose" y no se han medido las consecuencias que esto pueda tener, al tiempo que también ha criticado que se acepte "la arbitrariedad" de Marruecos en lo tocante a Ceuta y Melilla.

Así se lo ha trasladado el portavoz de Exteriores del PP en el Congreso de los Diputados, Carlos Floriano, al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante el debate de la interpelación presentada por los 'populares' sobre el deterioro de la política exterior española ante el Pleno.

El diputado del PP ha reiterado el respaldo de su partido a la solución de dos Estados y ha dejado claro que no comparten los planes del Ejecutivo de proceder ahora a un reconocimiento de Palestina. "Ese reconocimiento da la sensación de que se ha convertido en un discurso, en un relato, en una pose y la cuestión es cuándo y cómo se materializa", ha señalado.

En este sentido, ha preguntado directamente a Albares si "tiene alguna idea" sobre los "efectos que va a tener en la zona" dicho reconocimiento. "¿Avanzará en la zona la libertad y la paz? ¿Tendremos más cerca el alto el juego? ¿Será más fácil la ayuda humanitaria? ¿Estará más cerca la liberación de los rehenes? ¿Se evitará la escalada? ¿Habrá un reconocimiento mutuo?", le ha interrogado.

RIFIRRAFE POR LA UNRWA

Albares ha afeado que el PP no respalde en esto al Gobierno "en este momento histórico y dramático" y también que la víspera se abstuviera en la votación de la proposición no de ley presentada por los socialistas apoyando la labor de la UNRWA y reclamando al Ejecutivo que estudie incrementar las contribuciones voluntarias a esta agencia de la ONU, máxime cuando la investigación independiente sostiene que "no hay ni una sola prueba que vincule a UNRWA con el terrorismo de Hamás".

Floriano ha justificado esta decisión por el hecho de que el PSOE rechazó la enmienda que había presentado el PP, por la que se buscaba suprimir la mención al "futuro Estado palestino" por la mención concreta a Gaza y Cisjordania, "que es donde tienen que ir las ayudas".

En este punto, el portavoz del PP ha espetado a Albares si considera "sensato" incrementar los fondos a UNRWA al tiempo que se sigue vendiendo y comprando armas a Israel. Frente a esta afirmación, el ministro ha reiterado una vez más que desde que se produjo el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre no se conceden licencias de exportación, "moleste a quien moleste".

EL PP CUESTIONA LA RELACIÓN CON MARRUECOS

El otro tema que ha centrado buena parte del rifirrafe ha sido la relación con Marruecos. Floriano ha cuestionado que el Gobierno defiende "a los palestinos, pero no a los saharauis" y también ha insistido en que sigue sin explicar el "inexplicable cambio" respecto a la tradicional política española respecto al Sáhara Occidental.

En este sentido, ha calificado de "alarmante" el que aún no se haya abierto la prometida nueva aduana de Ceuta pero ha reconocido que a su partido le preocupa todavía más el hecho de que no haya reabierto la de Melilla, donde ya existía, así como "el boicot a la reciprocidad en el tránsito de viajeros en la frontera".

Pero lo "más preocupante", ha asegurado Floriano, "es la actitud del Gobierno de España, aceptando la arbitrariedad de nuestro vecino en lo que se refiere a Ceuta y Melilla" como si "hubiera miedo a no sabemos qué, limitándose a afirmar que las relaciones diplomáticas van muy bien".

En este sentido, se ha referido a la reapertura ayer por parte de la Audiencia Nacional de la investigación en torno al espionaje con el 'software' Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros tras recibir información de la justicia francesa.

"Francia tiene la voluntad de averiguar quién espió", ha subrayado, preguntado a Albares si él también quiere "averiguarlo". Además, le ha pedido que aclare por qué "no abrió la vía diplomática para solicitar que Israel conteste a la comisión rogatoria solicitada por la Audiencia Nacional", que provocó previamente que se cerrara la investigación.

ALBARES CREE QUE EL PP QUIERE VOLVER A PEREJIL

El ministro ha echado en cara una vez más al PP su "obsesión antimarroquí" y ha pedido al principal partido de la oposición que aclare si no está de acuerdo con la actual buena relación con Marruecos y si lo que quiere es "volver a Perejil y volver a los choques".

Así las cosas, Floriano ha recordado al ministro de nuevo que las aduanas aún no han abierto y también que en la declaración conjunta hay un compromiso de no decir nada que pueda ofender al otro pero "Marruecos se pase las semanas diciendo y negando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. "¿Usted cree que esas son relaciones de buena vecindad? Yo no, señor ministro", ha replicado.

"Espero que ustedes siempre apoyen la soberanía de España para tomar sus decisiones en política internacional", ha confiado Albares, que ha criticado que "empieza a ser muy frecuente" desde que Alberto Ñúñez Feijóo lidera la oposición que el PP se sitúe con terceros en lugar de "secundar la soberanía española en su autonomía en el exterior".

"Me gustaría que no fuera así, pero está claro que para ustedes la política internacional es la del choque, la del conflicto", ha lamentado, asegurando que con este Gobierno "los días de Perejil, los días de la guerra ilegal de Irak que dejó Oriente Medio como está ahora, no van a volver".

"Los días de la foto de las Azores que nos metió en una guerra injusta e ilegal como no ha habido otra son cosas del pasado y por mucho que a ustedes les pese, ahí se van a quedar", ha remachado.