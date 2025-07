El PP ve a Sánchez como un "zombi" sostenido por "buitres" que lo exprimen a cambio de cesiones

Álvarez de Toledo da por hecho que el lunes se avanzará en el 'cupo catalán' y que lo siguiente será el "referéndum"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un "zombi con respiración asistida" a quien sus socios parlamentarios mantienen "pseudo-vivo" para "seguir exprimiéndole" como "buitres".

Según ha explicado en una entrevista al programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, los socios del Gobierno saben que "cuanto más débil está el presidente, más dispuesto está a ceder a sus chantajes" y a "atropellar consensos morales". "No se pactaba con un partido que no condena el tiro en la nuca, que es Bildu; y no se compraba el poder otorgando impunidad a quienes habían dado un golpe de Estado. La corrupción va a acelerar ese proceso", esgrime.

El siguiente paso, augura que será este mismo lunes, en la reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para tratar sobre la financiación singular para esta comunidad, cuando, según su pronóstico, se avanzará en la cesión de toda la recaudación del IRPF a Cataluña.

Una medida, ha recordado, ante la que dirigentes socialistas como el castellano-manchego Emiliano García Page o el presidente asturiano, Adrián Barbón, que han "puesto el grito en el cielo, pues liquida la igualdad entre los españoles y la solidaridad".

La parlamentaria 'popular' ha augurado que, tras el llamado 'cupo catalán' vendrá el referéndum para Cataluña, "que lleva negociando hace tiempo en Waterloo" el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se trataría, ha explicado, de "una especie de reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, es decir, la derogación de facto de España como nación".

En ese punto, Álvarez de Toledo ha cargado contra el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y "la inmoralidad de aprovecharse de la corrupción para réditos políticos". "El PNV intentará buscar también sus objetivos del traspaso de la Seguridad Social al País Vasco. Es decir, todos como buitres se aprovechan. Esa es una actitud que no parece de gran compromiso democrático, ni limpieza regeneración", ha criticado.

"NUESTROS ALIADOS SON LOS ESPAÑOLES"

Preguntada precisamente por las duras críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al PNV, cuyo apoyo podría necesitar en el futuro para llegar a La Moncloa, Álvarez de Toledo ha respondido que sus aliados "son los españoles". "Nosotros buscamos contar la verdad a los españoles y que los votantes decidan. El PNV ha pasado de ser bisagra del Estado, a muleta de Sánchez. Esto es un hecho inequívoco", ha argumentado.

La nueva incorporación a la dirección del Partido Popular ha recordado cómo el PNV exigió la dimisión del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuando había sido citado como testigo en un caso de corrupción, pero ahora no retira su apoyo a Sánchez pese a que tiene implicados en corruptelas a los dos últimos secretarios de Organización de su partido, entre otros.

"Es una cuestión de coherencia y un hecho necesario para que los votantes, también los del PNV, sepan a quién están votando", ha apostillado la parlamentaria del PP, que niega que no fueran críticos el pasado miércoles también con Junts, como han comentado algunos analistas políticos.

AMNISTÍA: "SI SUS EFECTOS SE MATERIALIZAN, NO SE PODRÍAN DEROGAR"

Respecto a la derogación de la Ley de Amnistía si llegan al poder, Álvarez de Toledo ha explicado que se puede aprobar pero "lo trágico es que, si sus efectos se materializaran, no se podrían derogar". "Eso es una cuestión de derecho penal elemental, que el señor Rufián no sabe y por eso planteaba la pregunta el otro día en la Cámara", ha apuntado.

Por ello, la diputada del PP ha insistido en que la "acción preventiva", en que no se apliquen los efectos de dicha ley "antes de pueda desplegar todo su impacto en la impunidad general".

Por último, sobre la posibilidad de una moción censura, la entrevistada ha insistido en que no la presentarán si saben que no la van a ganar porque "serviría para reforzar al señor Sánchez". "Si hubiera indicios de que los socios tienen de pronto un golpe de dignidad, de coherencia con su discurso de la regeneración y su lucha contra la corrupción, se presentaría", ha indicado.