El PP ve "tics autoritarios" de Sánchez tras decir que han vacunado a todo mundo sin preguntar a quién votaban

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que en España se ha vacunado a todo el mundo sin preguntar a quién votaban evidencia sus "tics autoritarios".

En concreto, Sánchez afirmó anoche en TVE que España es un "referente en vacunación". "Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no hemos preguntado su origen, ni su creencia ni lo que votaban. Hemos hecho un gran ejercicio de patriotismo y de fraternidad", declaró.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha hecho hincapié en que esas palabras "demuestran sus tics autoritarios y ticts en los que demuestra cómo es y cómo gobierna".

"Lo último que yo pensaba, como no votante del PSOE y no votante de Pedro Sánchez, es que tengo que darle gracias porque me hayan vacunado en mi país", ha manifestado, para recordar que bajo la responsabilidad del jefe del Ejecutivo "policías nacionales y guardias civiles se vieron discriminados en el proceso de vacunación como denunciaron en su momento".

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, que ha señalado que la frase 'hemos vacunado a todo el mundo y no hemos preguntado a quien votaba' descubre "a un presidente de Gobierno que no sabe lo que es un Estado social y democrático de Derecho". "Qué triste", ha exclamado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.