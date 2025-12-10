El PP veta en el Senado una iniciativa de Junts sobre un referéndum de autodeterminación en Cataluña

Archivo - El senador de JxCAT Eduard Pujol Bonell (2d) durante una sesión plenaria, en el Senado, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Mesa de la Comisión Constitucional del Senado, en la que el PP cuenta con mayoría, ha decidido no admitir a trámite una iniciativa de Junts que, entre otras cosas, instaba al Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer el derecho de los catalanes a "decidir libremente sobre su futuro político".

Según consta en el escrito de justificación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Mesa de la comisión no admite a trámite esta iniciativa alegando que es contraria al Reglamento del Senado por hacer referencia a reconocer el derecho de referéndum de autodeterminación en Cataluña, insistiendo en que "resulta contrario" a diferentes artículos de la Constitución.

En concreto, Junts había registrado una moción --iniciativa no vinculante-- en la Comisión Constitucional del Senado que instaba al Gobierno a "reconocer la necesidad de una ruptura democrática con el régimen establecido en 1978".

Por ello, el primer punto apelaba al Gobierno a "reconocer la necesidad de una ruptura democrática con el régimen establecido en 1978, adoptando medidas que garanticen el retorno a una democracia completa, así como el derecho a la plena soberanía política de los pueblos que configuran el estado español".

Y el segundo punto, que ha sido lo que ha propiciado el veto de la Comisión, tenía el siguiente redactado: "Reconocer el derecho de los catalanes y las catalanas a decidir libremente sobre su futuro político, convencidos de que en un sistema democrático se puede hablar de todo, tal como se ha expresado en diversas ocasiones desde la presidencia del Gobierno del estado español".