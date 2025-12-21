El PP y Vox arrasan en los pueblos cercanos a la central nuclear de Almaraz, con una caída considerable del PSOE

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). - CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN) - Archivo

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han arrasado en las elecciones extremeñas de este 21 de diciembre en las localidades más próximas a Almaraz, mientras que el PSOE ha perdido claramente apoyos, en pleno debate por la continuidad de la central nuclear ubicada en la provincia cacereña.

Tanto PP como Vox han centrado parte de su campaña electoral en defender una prórroga en la central nuclear de Almaraz, que dejaría de operar inicialmente en el año 2027. El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, también se ha mostrado partidario de "paralizar" el cierre de la planta extremeña hasta que "haya una alternativa".

En Almaraz, el pueblo más próximo a la central nuclear, el PP ha vencido con un 46,6 de los votos, unos siete puntos más que en los comicios de 2023. Sin embargo, en segundo lugar ha quedado Vox con un 23,3 por ciento, lo que supone un aumento de 13,2 puntos respecto a la misma cita electoral anterior.

El PSOE ha retrocedido a la tercera posición, perdiendo hasta 18,5 puntos. Se queda con el 17,1 por ciento de los votos, pero por delante de Unidas por Extremadura, que ha subido hasta el 9,4 por ciento.

En Navalmoral de la Mata, la ciudad más grande de la comarca Campo Arañuelo, la suma de PP y Vox alcanzan casi el 69 por ciento de los votos. La candidatura de María Guardiola es la más votada con el 45 por ciento de los apoyos y el partido de Abascal sube hasta el 23,5 de los votos. El PSOE, por su parte, se ha dejado 11,1 puntos en comparación de 2023 (19,1 por ciento) y Unidas por Extremadura también eleva sus resultados ligeramente hasta el 7,6 de los votos.

En Casatejada también gana el PP (39,1 por ciento), si bien los socialistas son los segundos (28,7%) y Vox, que sube, se queda en la tercera posición (22,5). Los 'populares' vencen además en Serrejón con el 32,8 de los votos y Vox se queda a menos de dos puntos (30,1). El PSOE, en tercera posición (26,1).

PSOE GANA EN ROMANGORDO Y CASAS DE MIRAVETE

Concretamente, en Saucedilla el PP ha logrado la primera posición con el 37 por ciento; muy seguido de Vox con más del 30 por ciento. Mientras que en Valdecañas de Tajo, PP y Vox han empatado obteniendo un 38,7 por ciento.

En Romangordo, por su parte, los socialistas se han puesto por delante con un resultado ajustado, 55 votos (38,7 por ciento), seguidos de cerca por los 'populares' con 50 votos (35,2 por ciento). Asimismo, Unidas por Extremadura ha sumado 16 votos (11,3 por ciento), tan sólo uno menos que Vox (12 por ciento). En Casas de Miravete también ganan los socialistas con un 44,5 de los votos.