PP, Vox y CC descartan obligar a Clavijo y Prohens a aceptar el plan de financiación autonómica del Gobierno

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una reunión a 15 de agosto de 2024, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mayoría que conforman PP, Vox y Coalición Canaria en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) sobre Insularidad ha rechazado una iniciativa del PSOE que, entre otras cosas, exigía a los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y Baleares, Marga Prohens, avalar el plan de financiación autonómica del Ejecutivo central, "aportando mejoras desde la lealtad".

Se trataba de una iniciativa no legislativa que los socialistas habían registrado en esta Comisión Mixta para instar a Canarias y Baleares a "apoyar y contribuir constructivamente a la propuesta del nuevo modelo, aportando mejoras desde la lealtad institucional y evitando bloqueos", aunque PP, Vox y CC han votado en contra.

En cualquier caso, el PSOE cree que si ambos gobiernos autonómicos bloquean esta propuesta puede suponer "renunciar a incrementos de financiación estimados en 412 millones de euros anuales para Illes Balears y 611 millones de euros anuales para Canarias en 2027 respecto al modelo vigente".

El texto, que ha sido rechazado, también apelaba a continuar impulsando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el marco del "diálogo multilateral con las comunidades autónomas" la culminación del nuevo modelo de financiación autonómica propuesta por el Gobierno.

Da la casualidad de que la iniciativa de los socialistas se registró en mayo de 2026, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunió a principios de septiembre de este año para convalidar la propuesta de financiación autonómica del Gobierno, únicamente con los votos favorables de Cataluña y Canarias.