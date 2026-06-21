PP y Vox examinan al Gobierno por los casos de corrupción en la última sesión de control del curso

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oposición aprovechará la última sesión de control al Gobierno de este periodo de sesiones, que se celebrará el próximo miércoles en el Pleno del Congreso, para pedirle cuentas por las investigaciones judiciales en torno a Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', y al expresiente José Luis Rodríguez Zapatero, con cuestiones dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios de sus ministros.

Así, según el registro de preguntas al que ha tenido acceso Europa Press, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, inquirirá directamente a Sánchez si "va a asumir su responsabilidad política" por todos los casos judiciales que salpican a exdirigentes del PSOE y de su familia.

Por parte del PP, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, interpelará al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, con esta cuestión: "¿Dicen ustedes alguna vez la verdad?".

Será el tercer 'cara a cara' consecutivo entre ambos en el Pleno. Muñoz critica que Cuerpo no le haya respondido en las últimas dos sesiones de control "si cree que hay un golpe de Estado para derrocar al Ejecutivo como dicen algunos ministros".

"Si alguien que no es capaz de responder preguntas sencillas, lo que hace es no disipar dudas. Usted se delata. Es uno más dentro de esta organización criminal en la que se ha convertido el Gobierno", afeó este miércoles al vicepresidente.

En esta misma línea se enmarca la pregunta registrada por la diputada 'popular' Cuca Gamarra, dirigida en esta ocasión al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para saber si comparte "la opinión de sus compañeros de que se está produciendo un golpe de Estado judicial".

¿QUÉ ES PARA USTED CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY"

Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado, quiere saber qué es para Bolaños "cumplir y hacer cumplir la ley", una cuestión que enmarcará en las reciente denuncia del ministro Óscar López de que "hay jueces prevaricando" y las críticas de otros miembros del Gobierno ante actuaciones del Juan Carlos Peinado en la instrucción de la investigación contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o en la que acabó con la condena al exfiscal general del Estado.

Por su parte, el diputado del PP Borja Sémper preguntará al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "qué 'informaciones' le 'preocupan' concretamente".

En una entrevista este lunes en 'TVE', Urtasun afirmó que actualmente España vive una situación donde "hay una operación para derribar al Gobierno", pero a su vez dice que "hay informaciones del caso Leire y las investigaciones a Zapatero que preocupan" a Sumar. "El PSOE debe tener las decisiones y dar explicaciones, y a la vez hay que hacer reformas institucionales", apuntó.

¿CUÁNTOS RECURSOS HAN UTILIZADO PARA EVITAR INVESTIGACIONES?

En la sesión de control, el líder de Vox, Santiago Abascal, preguntará directamente al presidente del Gobierno "cuántos recursos públicos ha utilizado para evitar las investigaciones" judiciales y policiales antes mencionadas.

Vox también ha registrado una pregunta de su portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, al ministro de la Presidencia y Justicia para saber "a qué intereses sirve este Gobierno", después de que la cúpula del PSOE, empezando por Pedro Sánchez, hayan defendido y apoyado expresamente al expresidente Zapatero tras su declaración de este miércoles ante el juez.