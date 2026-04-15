PP, Vox y Junts tumban en el Congreso el plan del PSOE para crear un índice de municipios en riesgo de despoblación

Lanzamiento de la VI edición de Holapueblo, la plataforma contra la despoblación impulsada por Redeia, IKEA y AlmaNatura que conecta pueblos de menos de 5.000 habitantes - HOLAPUEBLO

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, Vox y Junts han tumbado este miércoles en la Comisión de Política Territorial del Congreso una propuesta del PSOE que pretendía crear índices nacionales de desarrollo territorial para identificar con mayor precisión los municipios en riesgo de despoblación y mejorar el diseño de políticas públicas adaptadas a su realidad.

La propuesta, que ha contado con el voto a favor de PSOE, Sumar y EH Bildu --y la abstención del PNV--, planteaba desarrollar indicadores "multivariables" que sirvan como herramienta de diagnóstico, planificación y evaluación de políticas públicas con enfoque municipal, especialmente en relación con el reto demográfico.

En la exposición de motivos, a la que tuvo acceso Europa Press, el PSOE subrayaba que en España existen 8.132 municipios, de los cuales el 49,1 por ciento tiene menos de 500 habitantes y más del 80 por ciento cuenta con menos de 5.000 vecinos, lo que evidencia, a su juicio, la necesidad de diseñar políticas más ajustadas a la diversidad territorial y a los efectos de la despoblación, particularmente en el medio rural.

UNIFORMAR CRITERIOS

Los socialistas señalaron que las clasificaciones actuales, como la distinción entre municipios de más o menos de 5.000 habitantes o la densidad de población, "provocan inmensas disparidades" entre poblaciones para reflejar la complejidad de las realidades locales y orientar con precisión las políticas públicas.

En este sentido, recordaron que la densidad de población, utilizada con frecuencia como indicador del riesgo de despoblación, puede generar "distorsiones" al relacionar únicamente el número de habitantes con la superficie del municipio, lo que "limita su utilidad" para describir la situación real de los territorios.

Frente a ello, la proposición planteaba desarrollar índices que integren múltiples variables, como la evolución demográfica, el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios o indicadores económicos, con el objetivo de obtener una visión más completa del desarrollo territorial de los municipios.

En este contexto, los socialistas propusieron desarrollar estos indicadores en coordinación con las comunidades autónomas, las entidades locales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según el PSOE, estas herramientas no sustituirían ni uniformizarían los índices autonómicos ya existentes, sino que actuarían como un "estándar de referencia y un instrumento de cohesión interterritorial", en línea con los principios de "cooperación, lealtad institucional y solidaridad" que inspiran nuestro ordenamiento.

ARAGÓN Y NAVARRA

El texto cita como referencia algunas experiencias ya existentes en España, como el Índice Sintético de Desarrollo Territorial aplicado en Aragón, que combina distintos indicadores demográficos y económicos para medir el nivel de desarrollo territorial y evaluar la cohesión entre municipios.

Asimismo, menciona el Indicador Multidimensional de Riesgo de Despoblación impulsado por Navarra, que analiza 27 variables agrupadas en ámbitos como la demografía, la economía, los servicios o las relaciones sociales para identificar los territorios con mayor riesgo de pérdida de población.

PP DEFINE LA PROPUESTA COMO "VACÍA Y SIN CONTENIDO"

Ante esto, el Partido Popular ha definido la propuesta socialista como "vacía y sin contenido" al no incorporar "financiación, plazos, efectos políticos, ni mejoras en los servicios públicos en el medio rural".

Además, los 'populares' han recordado que las comunidades autónomas ya disponen de herramientas propias para saber cómo actuar en sus territorios y que este plan "llega tarde".

"Esta iniciativa responde al patrón clásico del Gobierno, crear herramientas en vez de tomar decisiones. Y esta propuesta es una mera maniobra de distracción frente a la verdadera necesidad de aprobar el Estatuto de Municipios de Menor Población", ha sentenciado el PP.