PP y Vox secundan este sábado una marcha en Madrid que pide elecciones ya, apoyo a Ceuta y juzgar a Sánchez por traición

Archivo - Numerosas personas marchan durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 23 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de PP y Vox secundarán este sábado una marcha en Madrid en la que se pide la convocatoria de elecciones generales ya y con garantía de que "serán limpias", ante la "creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral". Además, los promotores de esta protesta defienden iniciar en el Congreso el procedimiento para juzgar a Pedro Sánchez "por traición" por la gestión que ha hecho en Ceuta tras la entrada masiva de 80.000 inmigrantes a finales de julio.

Esta marcha que ha convocado Sociedad Civil Española (SCE), entidad que aglutina a más de 150 asociaciones civiles, arrancará a partir de las 10.00 horas desde la Plaza de Cibeles de Madrid. El recorrido continuará por la calle Alcalá, Gran Vía, Princesa y concluirá, sobre las 14.00 horas, en el Arco de la Victoria, en Moncloa.

"II marcha por la dignidad. Elecciones ya. ¡En defensa de España! ¡Con Ceuta y Melilla!", reza en el cartel de la convocatoria que los promotores han difundido en sus redes y en la que llaman "a todos los españoles de bien" a unirse a esta movilización.

El PP contará en esta protesta con la presencia del secretario general, Miguel Tellado, y de la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, entre otros cargos, según han avanzado a Europa Press fuentes del PP. En el caso de Vox, su presidente, Santiago Abascal, ya ha anunciado que asistirá.

Abascal ya afirmó hace unos días que Vox respalda esta convocatoria, así como todas las manifestaciones de la sociedad civil contra el Gobierno de "la corrupción, la mentira y la traición". Y añadió que en esta ocasión quieren mostrar solidaridad "con los compatriotas de Ceuta que tan mal lo están pasando". "Les queremos decir muy claramente que no les vamos a olvidar", enfatizó.

LO QUE DICE EL MANIFIESTO

En el manifiesto de esta movilización se pide "la convocatoria inmediata de elecciones generales para que el pueblo español manifieste su voluntad libremente". "Acabemos en las urnas con Pedro Sánchez y enviemos a su régimen podrido al basurero del olvido del que nunca vuelva a salir. Nos va en ello nuestra Nación y nuestro futuro", afirman los convocantes en el texto.

Además, reclaman "garantía de que las elecciones serán limpias y de que "no habrá adulteración del censo", ante la "creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral mediante maniobras torticeras", en alusión a las nacionalizaciones con la llamada 'ley de nietos'.

En tercer lugar, abogan por el inicio "sin más dilación en el Congreso del procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente del Gobierno por traición y por atentado contra la seguridad del Estado". Se trata de una petición que ha venido realizando Vox en las últimas semanas, tras su gestión en la crisis de Ceuta, pero que el PP ha rechazado hasta ahora, remitiéndose al procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional.

Los convocantes de esta marcha consideran que "los ceutíes y también los melillenses necesitan respuestas contundentes y urgentes". "Nos dan cada día un valioso ejemplo luchando por su tierra y por sus familias con dignidad y coraje", añaden.

Por eso, en el manifiesto piden "la aplicación inmediata del instrumento legal procedente para la militarización de la plaza y la expulsión a Marruecos de la totalidad de los invasores". "Para secundarles en su combate contra la invasión de su ciudad nuestra próxima cita será en Barcelona el 12 de octubre, Fiesta Nacional y de la Hispanidad", agregan.

PP Y VOX YA APOYARON OTRA MARCHA EL 23 DE MAYO CONTRA SÁNCHEZ

Cargos del PP y Vox ya asistieron el pasado 23 de mayo a la primera 'Marcha por la dignidad' convocada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España.

Entonces, esa marcha --con el lema '¡Sánchez, dimisión ya!" se inició desde la madrileña Plaza de Colón y terminó también en el Arco de Moncloa. Fue secundada por unas 40.000 personas, según indicaron fuentes de la Delegación el Gobierno en Madrid.

El 23 de mayo, también Abascal encabezó la delegación de Vox en esa movilización pero Alberto Núñez Feijóo no asistió, ya que ese día acudía al congreso del PP en Baleares. Los 'populares' enviaron a la portavoz del Grupo Popular en el Senado, que volverá a estar en la de este sábado.

Tanto Feijóo como Abascal sí que asistieron a la concentración que se convocó el 2 de septiembre en Cibeles, coincidiendo por el Día de Ceuta, para apoyar a la ciudad autónoma tras la avalancha de migrantes irregulares de los días 30 y 31 de julio.