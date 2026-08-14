El PP vuelve a citar a Marlaska en el Senado pese a su primera ausencia y la negativa del Gobierno

El presidente de la Comisión de Interior del Senado, Fernando Martínez-Maíllo Toribio, durante la comparecencia prevista del ministro de interior, Fernando Grande Marlaska, ante la Comisión de Interior. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para convocar el jueves 20 de agosto una nueva reunión de la Comisión de Interior en la que vuelve a citar al ministro Fernando Grande-Marlaska para hablar sobre la crisis de Ceuta, a pesar de que se ausentó esta semana y el Gobierno ya ha adelantado que no acudirá.

Según el orden del día de la próxima semana del Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' volverán a intentar forzar a Marlaska a comparecer la próxima semana, al igual que están citados los ministros José Manuel Albares (Exteriores) y Margarita Robles (Defensa).

Y es que el PP habilitó el mes de agosto en el Senado para citar a estos tres ministros, aunque el Gobierno se ha negado alegando que ya acudirán más adelante al Congreso a dar explicaciones por Ceuta.

A pesar de esta situación, los 'populares' continuaron adelante y reunieron el pasado miércoles la comisión de Interior en la que solamente estuvieron presente el PP, Vox y Junts, mientras que Marlaska se ausentó.

Durante la sesión, PP y Vox anunciaron que registrarían una nueva solicitud para intentar forzar a Marlaska a comparecer en el Senado antes que en el Congreso, por lo que ahora han fijado el jueves 20 para esta nueva intentona, que previsiblemente será como esta semana y se quedará la silla vacía del compareciente.