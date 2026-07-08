El PPE organiza el foro 'Libertas' que reunirá en Madrid a Feijóo, Montenegro, María Corina Machado o Keiko Fujimori

Archivo - El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del congreso del Partido Popular Europeo (PPE), a 30 de abril de 2025, en Valencia. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular Europeo (PPE) organizará en Madrid los próximos 15 y 16 de julio un foro que reunirá a más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica, entre ellos el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado; o la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, entre otros.

Esta primera edición del 'Libertas Forum' se enmarca en las celebraciones del 50 aniversario del Partido Popular Europeo, una fecha clave para "reivindicar la contribución decisiva" de los populares europeos "a la construcción de la Unión Europea y a la consolidación de un modelo político basado en la libertad y la dignidad que hoy es un referente político para todas las democracias del mundo", según ha señalado la formación en un comunicado.

Este encuentro internacional, impulsado por el presidente del PPE, Manfred Weber, y su secretaria general, Dolors Montserrat, constituirá "un puente para el diálogo sobre los retos de la democracia, la defensa del Estado de Derecho y la protección de las libertades fundamentales". Además, nace "con la vocación de consolidarse como un espacio internacional de diálogo entre Europa e Iberoamérica".

MONTSERRAT: DEFENDER VALORES DEMOCRÁTICOS ANTE EL AUGE POPULISMOS

A lo largo de estas dos jornadas, políticos de centroderecha debatirán sobre el nuevo orden mundial y las amenazas globales que afronta Occidente: el populismo, la autocracia, la polarización social, la desinformación y la economía como herramienta geopolítica, según han avanzado los organizadores.

Montserrat ha señalado que este foro es "un evento histórico en un momento trascendental" para quienes defienden "la libertad, la democracia y los valores cristianos". "Por primera vez, en Madrid, representantes políticos e institucionales de Europa e Iberoamérica tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias y preocupaciones sobre cómo defender los valores democráticos frente al auge de los populismos", ha subrayado.

Junto a Feijóo, participarán en esta cita el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro; el vicepresidente del PPE y vicepresidente del Gobierno de Italia, Antonio Tajani; la líder de la oposición venezolana María Corina Machado; la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori; y la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, además de otros representantes políticos e institucionales.

HABRÁ REPRESENTANTES DE LA OPOSICIÓN CUBANA Y NICARAGÜENSE

También está prevista la asistencia del expresidente de Ucrania Petro Poroshenko; José Daniel Ferrer y Rosa María Payá, representantes de la oposición democrática cubana; y Juan Sebastián Chamorro, líder de la oposición democrática de Nicaragua.

Según el PPE, su presencia permitirá contrastar distintas experiencias nacionales con los desafíos que afrontan la Unión Europea en materia de libertad, defensa, democracia, Estado de Derecho y fortaleza institucional.

Este diálogo permitirá poner el foco también en países donde las libertades políticas afrontan importantes desafíos, intercambiar experiencias sobre defensa de la democracia y analizar las lecciones que estos contextos pueden aportar al debate europeo sobre el Estado de Derecho, la fortaleza institucional y la resiliencia de nuestras sociedades, han añadido los 'populares' europeos'.

A este diálogo se sumarán distintas organizaciones internacionales, entre ellas la International Democrat Union (IDU), la Internacional Demócrata de Centro (IDCCDI), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), cuya experiencia en Europa, África, Iberoamérica y Estados Unidos permitirá incorporar distintas perspectivas, contrastar respuestas ante desafíos compartidos y enriquecer la reflexión sobre la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho.