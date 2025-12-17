La preocupación de los españoles por la vivienda sigue en aumento y sube 10 puntos en seis meses, según Eurobarómetro

Viviendas en construcción en el barrio de Bolueta (Bilbao) - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vivienda es con diferencia la principal preocupación entre los españoles por delante de cuestiones como la inflación o la inmigración y ha experimentado una subida de 10 puntos en los últimos seis meses, según se desprende del último Eurobarómetro presentado este miércoles en Madrid.

Así, el 36% de los españoles consultados identifican la vivienda como el principal problema al que se enfrenta España, diez puntos más que en el anterior Eurobarómetro realizado en primavera. El dato contrasta además con la media europea, ya que esta cuestión es mencionada como un problema solo por el 13% de los encuestados.

En segunda posición se sitúa la inflación, mencionada por el 23% de los españoles consultados, un punto menos que en el sondeo anterior. Esta cuestión es la principal preocupación a nivel europeo, con un 31%.

Tras ello, y empatadas, los españoles mencionan a la inmigración y la situación económica, con un 17%, tras caer uno y nueve puntos respectivamente con respecto a la anterior oleada. El dato es muy similar a la media europea, si bien en este caso preocupa más la situación económica (19%) que la migratoria (15%).

A continuación, los españoles identifican la sanidad (16%) y el desempleo (11%), ambas cuestiones por delante de lo que los europeos identifican como sus principales preocupaciones (12% y 8% respectivamente).

Por contra, la preocupación que hay a nivel europeo sobre seguridad y defensa, que mencionan el 13% de los consultados --al mismo nivel que la vivienda, aunque dos puntos menos que en primavera--, queda muy relegada en el caso de España. Así, solo la mencionan como preocupación el 4% de los españoles, un punto menos.

PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS

Por otra parte, en pleno debate a nivel de líderes sobre el próximo presupuesto europeo, el Eurobarómetro ha pedido a los ciudadanos identificar las cuestiones a las que debería destinarse prioritariamente.

Así, en el caso de los españoles, el 63% apuestan por empleo, servicios sociales y sanidad pública, dos puntos más. Aunque a nivel europeo también estas cuestiones son prioritarias, solo lo mencionan el 42%.

En segundo lugar, y en línea con las preocupaciones expresadas, el 52% de los españoles identifican como prioritario que el presupuesto europeo se destine a vivienda, frente al 26% de los europeos.

Tras ello, el 46% de los españoles señala la educación, formación, juventud, cultura y medios de comunicación, en comparación con el 36% de los europeos, y el 26% apuesta por la investigación científica y la innovación, frente al 23% de los europeos.

En quinta posición los españoles mencionan la seguridad y la defensa, con un 22% y dos puntos menos, un dato muy alejado del 35% de media a nivel europeo, aunque también en este caso el dato refleja una caída de 8 puntos con respecto al Eurobarómetro de primavera.

La encuesta se llevó a cabo entre el 9 de octubre y el 2 de noviembre mediante más de 36.000 entrevistas en los 27 estados miembro de la UE y países candidatos, incluido un millar en España.