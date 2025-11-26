La presencia global de España aumenta un 14% desde la pandemia pero aún está lejos de la de 2010, según Elcano

Archivo - (I-D) El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presencia global de España en el mundo ha aumentado más que la media mundial desde la pandemia pero aún sigue lejos del nivel que había en 2020 y aún más de la que había en 2010, cuando se alcanzó el máximo histórico, y tiene a Europa como principal destino, seguida por Iberoamérica y África, según sostiene el Real Instituto Elcano.

En base al Índice Elcano de Presencia Global, el 'think-tank' indica que España ocupa el 13 puesto en la clasificación 2025, por detrás de Italia y por delante de Australia, una posición que viene manteniendo desde 2011 y que "es relativamente alta en comparación con su puesto en términos de PIB y de población", el 15 y 23, respectivamente.

Según el estudio, entre 1990 y 2010 la cuota de presencia global de España pasó del 1,8% al 2,7%, en un contexto pérdida de peso relativo de los países europeos, pero la 'gran recesión' revertió la tendencia, que se mantuvo hasta la pandemia, llevando la cuota española a su mínimo histórico.

Desde la pandemia, la presencia global agregada de todos los países del mundo ha aumentado un 8,3%, mientras que la de España ha aumentado un 14%. Alemania y Reino Unido no registran ese rebote mientras que Francia e Italia mantienen la tendencia de pérdida desde 2010, resalta Elcano.

"Aun con todo, el valor de presencia que registra España en 2024 es todavía ligeramente inferior al de 2020 y alcanza el 82% de lo registrado en 2010 antes de recoger el efecto de la crisis", subrayan Manuel Gracia Santos y Blanca González en su análisis de los datos del Índice Elcano.

Dicho índice mide la proyección exterior de los países en los ámbitos económico, militar y blando, y en esta ocasión incorpora un análisis específico de la presencia global de España por áreas geográficas, así como los principales socios en cada región.

PRESENCIA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

La Unión Europea y el resto del continente aúnan casi el 55% de la presencia global de España, lo que refleja su fuerte peso en las relaciones exteriores de España. Así, la UE supone el 38,7% de la presencia, mientras que el resto del continente representa el 16,2%.

Dentro de la UE, Francia es el país con mayor presencia (8,5%), seguido por Alemania (5,8%), Italia (3,6%) y Portugal (3,5%). Entre los cuatro suponen el 21,5% de la presencia global. Fuera del bloque, Reino Unido se sitúa a la cabeza, con el 8%, pero su peso ha disminuido tras el Brexit, ya que en 2015 era del 10,4%.

América Latina se sitúa como la tercera región más relevante, con un 13% de la presencia global española. Aquí, México se sitúa a la cabeza, con el 3,1%, seguido por Brasil (2,3%) y Argentina (1,1%). No obstante, la suma de estos países es del 6,5%, lo cual es indicativo de una presencia española más diversificada geográficamente que en otras regiones.

En cuarta posición está África, con un 10,9% de la presencia, aunque las diferencias entre el norte y el África Subsahariana "son notables, tanto en términos de volumen como de la naturaleza de las relaciones". Según Elcano, la relevancia geoestratégica en términos de seguridad y gobernanza hace de la dimensión militar la más determinante de las relaciones con la región, con 5,8 puntos del total.

Por lo que se refiere a los vínculos con Norteamérica, se han fortalecido con el tiempo y alcanzan el 8,2%, impulsados por su dimensión económica (6,4%), seguida de la dimensión blanda (1,8%). Aquí, influye el hecho de que Estados Unidos sea el destino del 7,5% de la presencia española, solo por detrás de Francia y Reino Unido.

En el caso de la proyección hacia Asia, según Elcano, sigue siendo baja, con un 6,9% de proyección exterior en 2024, menos de la mitad que América Latina y por debajo de África. La presencia en la región está muy concentrada en China (2,2%), India (0,6%), Japón (0,6%) y Corea del Sur (0,5%).