La presidenta de la Asociación de Fiscales, "molesta" porque no se "facilite" secundar el 8-M

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha mostrado este martes su apoyo a las iniciativas relativas a la huelga general feminista del 8 de marzo y ha dicho estar "molesta" porque no se "facilite" la posibilidad de secundar dicho paro.

"El derecho a huelga tiene que estar amparado. La sociedad se tiene que sensibilizar con la situación de las mujeres y el desequilibrio laboral entre hombres y mujeres", ha declarado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, recalcando que el paro del 8 de marzo "debe" ser una "concienciación que se ha de hacer por los medios legales oportunos".

Dexeus, que ha dicho que la Asociación de Fiscales aún no ha "tomado una decisión" sobre secundar la huelga o no, ha relatado una anécdota de una compañera a cuya hija "le ponen pegas en una Universidad catalana para realizar ese día de huelga mientras esa misma Facultad cerró durante la huelga general en Cataluña de octubre de 2017".

La líder de la Asociación de Fiscales ve ahora en la Fiscalía un "desequilibrio a favor de las mujeres" debido a que las últimas promociones de jueces son mayoritariamente femeninas. Dexeus ha declarado que, aunque los hombres han ocupado mayoritariamente los puestos de mayor representación en el ámbito de la justicia, se está "cambiando poco a poco".

"Decir que la forma de actuar de un hombre o de una mujer en el entorno competente es sensiblemente diferente, me parece exagerar", ha confesado Dexeus, incidiendo en que en el ámbito profesional no "percibe" ninguna diferencia.

UNA NUEVA REGULACIÓN

Dexeus ha lamentado que "faltan" medios personales, no se "amplían" las plantillas y los juzgados y las sedes de las fiscalías "están en un estado bastante inaceptable" y ha reclamado mejoras en la Administración de Justicia, de carácter laboral y retributiva. A su juicio "hay mucha labor" y no "existe" un plan de cargas de trabajo.

Las asociaciones de fiscales piden, entre otras medidas, la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria. Cristina Dexeus ha dicho que los fiscales "necesitan" una nueva regulación que "blinde toda inferencia" del poder político y aunque ha reconocido que "existen" filtros actualmente, considera que habría que "potenciarlos".

La presidenta de la Asociación de Fiscales ha reiterado que los fiscales no "reciben órdenes del poder político" y actúan "siempre" en cumplimiento de la legalidad. "No somos ni el brazo armado ni el desarmado represor de un Estado opresor, por lo tanto no existe ningún Estado opresor", ha dicho Dexeus.

Sobre el proceso soberanista de Cataluña ha declarado que existe una "presión" en el ambiente porque parte de la ciudadanía catalana "considera" que los fiscales son los "representantes" del Estado. Dexeus ha incidido en que en un Estado de derecho "nadie" puede estar por encima de la ley y que los políticos no son "quienes" para saltarse la legislación.