La presidenta de la Audiencia de Álava denuncia en una concentración que "la independencia judicial está herida"

Medio centenar de juristas, abogados y fiscales se concentran en Vitoria-Gasteiz "por la independencia judicial"



VITORIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, Mercedes Guerrero, ha denunciado, en el transcurso de una concentración, que "la independencia judicial está herida" y "en juego", ya que "si los jueces no resuelven "conforme al ordenamiento jurídico y con total independencia", no hay "libertad en la sociedad".

Guerrero ha realizado estas manifestaciones, tras el acto de protesta de medio centenar de juristas, abogados y fiscales de la Audiencia Provincial de Álava "en defensa de la independencia judicial", celebrado ante la puerta del Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz.

"La independencia judicial está en juego y herida. No solamente es un derecho de los jueces, sino de todos los ciudadanos, porque si los jueces no resolvemos conforme al ordenamiento jurídico y con total independencia, no hay libertad en la sociedad", ha denunciado Guerrero.

Además, ha advertido de que "se dice que no va a existir el 'lawfare', pero lo cierto es que las comisiones ya se han registrado en el Congreso de los Diputados". "Consideramos que esto es inoperable y estamos aquí, precisamente, para manifestar nuestros pensamientos y nuestros principios, en contra de este acuerdo", ha añadido la magistrada.

A preguntas de los medios informativos, Mercedes Guerrero ha dicho desconocer si los jueces están señalados y ha asegurado que "van a seguir trabajando como hasta ahora, aplicando el ordenamiento jurídico".

"INAUDITO"

La presidenta de la Audiencia Provincial de Álava ha calificado de "inaudito" que se les diga que les "van a llamar a declarar por aplicar el ordenamiento jurídico, cuando es nuestro principio de convivencia".

Guerrero ha explicado que el colectivo judicial "está unido" en esta causa, al reseñar que la concentración ha contado con "la representación de todos los juristas" de la Audiencia alavesa, así como de "algún abogado, letrado y fiscal".

"Estamos todos unidos", ha añadido, para anunciar que "están dispuestos" a seguir movilizándose y concentrándose, "siempre en silencio y conforme a nuestros principios".