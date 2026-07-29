El presidente de la Abogacía traslada a Elma Saiz su voluntad de colaborar para agilizar la pasarela al RETA

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, se reúne con la ministra de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a 29 de julio de 2026. - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha mostrado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la voluntad de la institución de "colaborar estrechamente" con el Ministerio para que la aplicación de la nueva ley que regula la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) "sea lo más ágil posible".

Según una nota de prensa de la Abogacía, González se ha reunido este miércoles con Saiz con el fin de abordar el desarrollo reglamentario de la norma, aprobada en el Congreso de los diputados la semana pasada.

"La aprobación de la ley abre una nueva etapa para miles de mutualistas", remarcan desde la Abogacía, al tiempo que celebran que esta reforma "puede permitir a los afectados una jubilación digna" ya que "supone un avance largamente esperado".

En la reunión, González ha trasladado a Saiz la voluntad de la institución de "colaborar estrechamente con el Ministerio para que la aplicación de la norma sea lo más ágil posible y permita ofrecer una respuesta rápida a los miles de mutualistas afectados".

La Abogacía considera "fundamental" que el desarrollo reglamentario sea "lo más ágil posible y permita ofrecer la mayor seguridad jurídica posible para las abogadas y abogados que viven con preocupación e incertidumbre su jubilación".

Ante ello, la ministra Saiz ha destacado la importancia de la aprobación de la ley, "imprescindible para proteger a muchos mutualistas", y ha asegurado que el desarrollo reglamentario se va a tramitar con urgencia, detalla la nota.

"COMIENZA UNA FASE DECISIVA"

"La aprobación de la ley ha supuesto un paso importante, pero ahora comienza una fase decisiva. El desarrollo reglamentario debe elaborarse con rapidez y seguridad jurídica, y escuchando a todos los colectivos implicados, para que la pasarela responda realmente a las necesidades de las compañeras y compañeros", ha aseverado el presidente de la Abogacía.

Entre los puntos que ha establecido como prioritarios se encuentran agilizar "agilizar la elaboración y aprobación del reglamento para reducir al máximo los plazos de puesta en marcha de la ley", así como "garantizar que todos los colectivos, asociaciones, sindicato y organizaciones representativas de los mutualistas puedan ser escuchados durante la elaboración del reglamento" y "colaborar activamente para alcanzar la mejor solución posible para todos los profesionales de la abogacía afectados".

Así las cosas, la Abogacía Española ha agradecido "la rápida respuesta de la ministra y ha reiterado su disposición a seguir colaborando con el Ministerio durante este proceso, con el objetivo de contribuir a un desarrollo reglamentario que garantice una transición eficaz, equilibrada y consensuada".

Asimismo, el presidente ha destacado "su compromiso de seguir trabajando por todas las abogadas y abogados que han quedado fuera de la pasarela".

Además de la ministra y González, han participado en la reunión el presidente de la Comisión de Previsión Social de Abogacía Española, Ignacio Gally, el secretario general técnico de Abogacía Española, Borja Vargues y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

El presidente ha dado cuenta de esta cuestión a los consejeros y decanos de los Colegios de la Abogacía en un pleno extraordinario y ha convocado para el próximo 3 de septiembre "a los diferentes colectivos de mutualistas afectados".