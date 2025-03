El presidente de Ceuta carga contra el acuerdo PSOE-Junts: Es necesaria una política migratoria de Estado

Vivas asegura que "no existe el más mínimo riesgo" de una 'marcha verde' de Marruecos contra la ciudad y pide no generar miedo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Jesús Vivas, ha exigido este martes una política "de Estado" para abordar la crisis migratoria y ha criticado que el acuerdo entre PSOE y Junts para delegar las competencias de inmigración a Cataluña "va en la dirección contraria".

A juicio de Vivas, "el fenómeno de la inmigración es de tal calibre que exige de una política de Estado y, es más, de una política común europea": "Por tanto, todo lo que no sea caminar en una política de Estado y en una política común europea, me parece que es una equivocación".

"Y dada la experiencia que Ceuta vive en este ámbito de los menores no acompañados y la situación de desbordamiento que tenemos de nuestras capacidades, pues creo que estas cesiones de competencias van justo en la dirección contraria", ha expresado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

El presidente ceutí ha querido hacer hincapié en la situación "límite e insostenible" que vive la ciudad autónoma por la llegada de menores migrantes.

Al hilo, ha precisado que la capacidad de Ceuta está excedida en un 400%, la cuota de acogida multiplica por 24 a la media nacional, el 75% de los menores está alojados en recursos provisionales y de emergencia, y que el coste del servicio del área de menores "hace inviable el presupuesto de la ciudad".

ES "JUSTO" EL REPARTO DE MIGRANTES ENTRE LAS CCAA

Vivas, que ha subrayado "el drama irreparable de quienes pierden la vida en el intento de llegar nadando a Ceuta", ha abogado por el traslado de los menores migrantes entre las comunidades autónomas.

"Lo defendemos porque consideramos que es la alternativa, y lo defendemos porque consideramos que es justo y la solución más consecuente con la Constitución. Es justo porque el problema de los menores migrantes no es un problema de nuestras fronteras, sean terrestres o sean marítimas. Es un problema de todos, y entre todos se debe de resolver", ha señalado.

El dirigente 'popular' ha avisado de que si las administraciones no se entienden y no se aplica el principio de solidaridad, "el Estado no funciona". "Y creo, modestamente, que en este asunto de los menores el Estado no está manifestándose eficaz para resolver, entre todos, un problema de todos", ha sostenido.

Así que ha insistido en que si hubiera una política de Estado, Ceuta no estaría sufriendo esa situación límite. "Por tanto, yo creo que hace falta en este asunto más Estado, más España y más Europa", ha defendido.

CEUTA ES ESPAÑA

Preguntado si teme una 'marcha verde' de Marruecos contra la ciudad, en referencia a la invasión marroquí del Sáhara Occidental en 1975, el presidente ceutí ha manifestado, "con toda rotundidad", que es "absolutamente descartable".

Y ha opinado que transmitir ese tipo de mensajes, que no tiene "ningún fundamento", provoca un efecto "negativo" para "el arraigo de la población en Ceuta, para generar ese clima de confianza en el futuro que la ciudad precisa para progresar y para avanzar".

"No existe el más mínimo riesgo de una contingencia de este tipo", ha reiterado, antes de remarcar que la soberanía de Ceuta está garantizada por el ordenamiento constitucional y por el Estado, con independencia del partido político que esté en el Gobierno.

Vivas ha reivindicado que "Ceuta es España porque lo acredita el derecho, porque lo avala la historia y porque lo quieren todos los ceutíes", tras abogar por unas buenas relaciones de colaboración con el país vecino, aunque precisando que "no pueden ser nunca impedimento para la inexcusable defensa de la integridad" ceutí.

LA ADUANA NO PUEDE MONOPOLIZAR LA ECONOMÍA CEUTÍ

A propósito de las relaciones con Marruecos, el presidente de Ceuta ha valorado la reapertura paulatina de la aduana comercial como el primer paso para alcanzar "la meta de una frontera comercial convencional" que funcione "sin otras restricciones ni limitaciones que las que se deriven de la ley o de las capacidades logísticas en cada momento disponibles".

"De conseguirse, será seguramente un hito de una relevancia fundamental desde la perspectiva de la normalización deseada", ha indicado.

En cualquier caso, Vivas ha dicho que la aduana con Marruecos no puede ser la base sobre la que pivote la economía de Ceuta y ha apostado por un modelo económico centrado en la idea de "más España y más Europa", poniendo como ejemplo que la industria del juego 'online' ya representa el 10% de toda la contratación privada de trabajadores, algo que cree que "hay que extender" a otros ámbitos tecnológicos para configurar un "modelo económico verde, azul e inteligente".

CEUTA TIENE QUE SER CONSULTADA SOBRE LA DEUDA

También ha subrayado que Ceuta "tiene que estar" en los debates sobre la condonación de la deuda planteada por el Gobierno a las comunidades autónomas.

"Es absolutamente razonable, legítimo y hasta necesario que el Gobierno de la ciudad de Ceuta plantee que quiera estar en ese mapa, con independencia de cuál fuera el voto que tendría la ciudad autónoma a la hora de votar esa hipotética quita. Pero en el mapa Ceuta tiene que estar, porque Ceuta forma parte de la estructura autonómica del Estado", ha pedido.

Y ha reclamado que la financiación de los territorios se aborde entre el Gobierno central y todas las comunidades y ciudades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "y no en relaciones bilaterales", para garantizar la igualdad y la solidaridad entre españoles.

DESEA UNA VISITA DE FELIPE VI

Consultado si confía en que el Rey visite Ceuta, Vivas se ha mostrado "seguro" de que "se producirá": "Porque quien primero quiere visitarnos es el rey, y los ceutíes estamos deseando recibirlo".

El dirigente ha afirmado que cada vez que ve al monarca le traslada "el cariño, la admiración, el respeto y la lealtad de los ceutíes", algo que le gustaría manifestarle en la propia ciudad, como ya hizo en una visita de su padre, Juan Carlos I, según ha recordado. "Por tanto, estamos deseando de que vengan, y estoy convencido de que ellos están también deseando venir", ha remachado.

Vivas también ha aprovechado su intervención para trasladar su "afecto, solidaridad y apoyo sin fisuras" a Ucrania ante el embajador del país en España, Serhii Pohoreltsev, presente en la sala.