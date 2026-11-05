El presidente del Senado denuncia la cronificación de la crisis de Ceuta: "En cien días apenas nada ha mejorado"

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante el pleno extraordinario sobre el caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha denunciado la cronificación que vive Ceuta desde la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes que se produjo a finales de julio. Según ha relatado, cuando se van a cumplir cien días del inicio de la crisis, la situación en la ciudad autónoma "apenas ha mejorado".

En una entrevista en 'Onda Cero', que ha recogido Europa Press, Rollán ha recordado que visitó el pasado 14 de agosto la ciudad y observó "una imagen muy triste", advirtiendo entonces de que la crisis no se podía "cronificar" porque no era lo "normal".

En este contexto, el presidente del Senado ha vuelto a defender la españolidad de Ceuta y Melilla, lamentando a su vez que con esta crisis se haya perdido una "oportunidad histórica" porque Marruecos "quería recuperar y acoger" a los asaltantes en la entrada masiva de finales de julio. También ha reprochado al PSOE europeo que, a su juicio, no respalden medidas a favor de la ciudad autónoma en el Parlamento Europeo.

Para Rollán, no es solo una obligación moral, sino también legal, "defender" la integridad territorial de España. "Nuestros colegas ceutís y melillenses tienen derecho a recuperar su presente y no tienen por qué resignarse ante un futuro incierto y siniestro", ha dicho.

EL REY COMO EMBAJADOR

El presidente del Senado ha puesto en valor la figura de Felipe VI como un "magnífico embajador" y "el mejor representante de nuestro país" en la cumbre iberoamericana que se está celebrando en Madrid. Parafraseando al Rey, Rollán ha destacado que "en un mundo cambiante" es "más importante que nunca fortalecer las alianzas y los vínculos" de España con Iberoamérica.

"Esa es una gran fortaleza ante nuevos liderazgos a nivel mundial, ante el movimiento de pilares que considerábamos inamovibles", ha recalcado, para poner en valor los "vínculos históricos y lingüísticos" pero también empresariales con Iberoamérica.

Por último, Rollán ha subrayado la importancia de la Cámara Alta en un sistema "bicameral", donde se ha podido ejercer de "contrapeso" al Ejecutivo. Ha destacado además que ha sido una legislatura "provechosa", donde se han aprobado 47 leyes con distintos grupos parlamentarios y se ha mostrado a favor de "avanzar" para que el Senado tenga "mayores competencias en lo que se refiere al ámbito territorial, que es la esencia fundamental de esta cámara".