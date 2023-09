El presidente del Senado ve "inasumible" la amnistía porque convertiría España en una "república bananera"

Defiende el Senado como "el lugar apropiado" para el uso de lenguas cooficiales y lo rechaza en el Congreso



MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha afirmado que la ley de amnistía y otras de las exigencias del expresidente catalán Carles Puigdemont son "absolutamente inasumibles", ya que quebrarían el "principio de igualdad entre españoles" y porque convertiría España en "una república bananera" sin garantías.

Así lo ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha rechazado la posibilidad de que Junts "quiebre" la "armonía y convivencia del 96% de los españoles" que votaron a formaciones políticas "que consideran que el marco constitucional es el apropiado".

En su opinión, la aprobación de una ley de amnistía implicaría un reconocimiento a que el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías jurídicas y judiciales no existen en el país. "Sería reconocer algo que no es una realidad, que somos una república bananera en el que no hay garantías suficientes".

Asimismo, Rollán ha opinado que la norma "no tiene encaje" en la Constitución y ha adelantado que el Senado, con mayoría del PP, podría vetar la norma para ser remitida al Congreso.

'NO' A AUTONOMÍAS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

Por otra parte, Rollán se ha mostrado favorable a "fortalecer el Estado de las autonomías", aunque no a costa de que haya "autonomías de primera y autonomías de segunda", en referencia a las mejoras para Cataluña exigida por Puigdemont.

"Que cuando se hable de oportunidades y avances para Cataluña, lo sean también para España, que cuando hablemos de avances para la Región de Murcia, lo sean igualmente también para Cataluña, para Navarra, para País Vasco, para Galicia, para Baleares, para Canarias. Creo que eso es lo verdaderamente importante", ha reivindicado.

También ha reclamado un "diálogo sosegado" y "con altura de miras" para mejorar la posición de cada uno de los territorios dentro del "marco y del encaje constitucional" y en el que no se superen "determinadas líneas rojas".

"¿Hay que fortalecer el Estado de las autonomías? Hágase. Pero no a costa de derribar pilares", ha zanjado Rollán.

LENGUAS COOFICIALES EN CONGRESO Y SENADO

Preguntado sobre si se debería permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y ampliarlo en el Senado, Rollán ha defendido que "el lugar apropiado" para el uso de otros idiomas como el Catalán, el Euskera o el Gallego es el Senado por su "carácter territorial", pero no el Congreso.

"El lugar apropiado para el uso de las lenguas cooficiales debido al carácter territorial que tiene es la Cámara Alta, es el Senado", ha afirmado, añadiendo que "en este preciso momento" no ve necesario su uso en la Cámara Baja.

Entre las cuestiones que le llevan a rechazar la medida, la cuarta autoridad del Estado ha enumerado "el coste" económico que supondría a los españoles y que podría ser destinado a fomentar "la emancipación de los jóvenes" o "mejores oportunidades laborales".

Pero además ha puesto como ejemplo la reunión que la vicepresidenta Yolanda Díaz y el expresidente catalán Carles Puigdemont tuvieron el lunes en Bruselas, donde no hubo intérpretes y utilizaron el castellano "de manera exquisita".

"Por lo tanto, creo que esa misma lengua que han empleado en Bruselas un señor de Cataluña y una señora gallega, pues es la que se podría emplear en el Congreso de los Diputados", ha agregado.