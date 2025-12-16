Un presunto testaferro del 'caso hidrocarburos' declara que le pagaban 3.500 euros al mes "por no hacer nada"

Exterior de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un presunto testaferro del 'caso hidrocarburos' en el que se investiga al empresario Víctor de Aldama ha reconocido este martes como imputado en la Audiencia Nacional que le colocaron de administrador en una empresa y le pagaban 3.500 euros mensuales "por no hacer nada".

En su declaración voluntaria ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 5, el juez Santiago Pedraz, Javier Sequi ha respondido a la Fiscalía y a su defensa precisando que cobró esa cantidad durante tres meses, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Sequi ha relatado que conoció al dueño de la empresa Salamanca Fuel Center, Félix Aparicio, en el club nocturno en el que trabajaba y ha indicado que siempre se había dedicado a ese sector.

Fue Aparicio, según ha declarado el investigado, quien le ofreció trabajo en un negocio de hostelería y después le puso como administrador de esa empresa, a la que los investigadores señalan por desviar dinero.

El investigado ha asegurado ante el juez que empezó a sentirse incómodo porque empezaron a pagarle 3.500 euros al mes "por no hacer nada", solo por firmar lo que Aparicio le pedía.

Y ha agregado que cuando le detuvieron en octubre de 2024 y le dijeron que era por Villafuel, la empresa clave de la presunta trama, él no sabía qué compañía era ni a qué se dedicaba.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Sequi fue el "sucesor" de Aparicio y desarrolló "funciones principalmente de testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularles de la dirección real".