El primer equipo del hospital de AECID regresa de Venezuela tras atender a más de 1.800 pacientes

Personal del hospital START de la AECID durante su despliegue en Venezuela tras los terremotos - AECID / MIGUEL LIZANA

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer grupo del equipo de emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desplegado tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio regresa este lunes a España tras haber atendido a más de 1.800 pacientes.

Los 44 integrantes de la primera rotación del START (Spanish Technical Aid Response Team) de la AECID han sido relevados durante este fin de semana por un segundo grupo de profesionales para atender a la población venezolana en el hospital de campaña que se ha instalado en el Parque del Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, según ha informado AECID en un comunicado.

Durante esta primera rotación, el hospital de campaña START ha atendido a 1.805 pacientes y ha realizado 2.194 consultas médicas ya que muchos de los pacientes tuvieron que ser tratados por varios especialistas.

En total, 91 profesionales formarán parte de la misión START en Venezuela, adaptando la respuesta a la evolución de las necesidades humanitarias sobre el terreno tras los dos terremotos, que dejan ya casi 4.500 víctimas mortales, entre ellas 41 españoles.

Desde la AECID hacen una valoración inicial "muy positiva" del despliegue del hospital de campaña, que ha permitido atender no solo a las víctimas directas del terremoto que perdieron sus viviendas y que se están alojando en refugios, sino a la población en general que de forma indirecta sufre la saturación de los hospitales de Caracas.

Así, el hospital, desplegado en su formato EMT1, "complementa la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud venezolano en un momento de elevada presión asistencial, atendiendo tanto a personas afectadas directamente por la emergencia como a población desplazada o con dificultades para acceder a sus centros de salud habituales", ha resaltado la agencia dependiente del Ministerio de Exteriores.

En concreto, la asistencia en estos días ha estado orientada hacia la atención primaria, el apoyo psicosocial, la rehabilitación de pacientes con fatiga muscular o lesiones producidas durante las labores de rescate y la atención de afecciones respiratorias derivadas de la inhalación de polvo y humo.

Asimismo, el equipo START desarrolla labores de vigilancia epidemiológica para contribuir a la detección temprana y prevención de posibles brotes de enfermedades asociados a la situación de emergencia tras los seísmos.

Según AECID, "la población venezolana ha brindado una acogida especialmente cálida al equipo español" y el personal ha recibido "numerosas muestras de agradecimiento y apoyo por parte de pacientes, familiares y comunidades locales".