Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La justicia europea reconoce la inmunidad de Junqueras"; "Las familias jóvenes, lejos de recuperar la renta previa a la crisis"; "Los demócratas tratarán de asegurar un 'impeachment' con garantías"; "Putin defiende a Trump ante las acusaciones "fabricadas"; "Miles de indios desafían en la calle a Modi por su ley de ciudadanía"; "La tasa de mortalidad es un 38% más alta en Andalucía que en Madrid".

EL MUNDO: "La UE golpea a la Justicia española y envalentona al separatismo"; "El TS no liberará a Junqueras y prevé pedir la suspensión de la inmunidad de Puigdemont"; "Torra, tras ser condenado: 'A mí un tribunal política no me va a inhabilitar"; "El Gobierno escocés pide a Johnson otro referéndum de independencia".

LA VANGUARDIA: "Europa corrige al Supremo sobre Junqueras y da alas a Puigdemont"; "El TSJC inhabilita al president Torra"; "Los jóvenes ganan un 23% menos que antes de la crisis"; "La Comisión pide cumplir la sentencia"; "El PP plantea cambios legislativos"; "JxCat, ERC y CUP: 'Hay una causa general'".

ABC: "ERC planta al PSOE hasta que tenga un gesto con Junqueras. El fallo de la Justicia europea que reconoce la inmunidad del líder de Esquerra como eurodiputado complica la investidura de Sánchez".

EL PERIÓDICO: "Varapalo al Supremo"; "Torra, inhabilitado"; "Escocia pide otra consulta para salir del Reino Unido"; "La crisis se ceba en los menores de 35 años"; "Alerta por el auge de violaciones en Manresa"; "J.J. Abrams: 'Es ridículo decir que hago cine para fans".

EL CORREO: "ERC lleva al límite a Sánchez tras el respaldo de Europa a Junqueras"; "El fallo de la UE complica cualquier euroorden requerida por España"; "Declaran culpable a la madre que asfixió a su hija de nueve años tras darle barbitúricos"; "Nuevo retraso en el 'impeachment'"; "Vientos de 159 kilómetros por hora y 10 vuelos desviados en Loiu por 'Elsa'".

LA RAZÓN: "Investidura inhabilitada"; "Puigdemont celebra que será eurodiputado"; "Los jóvenes son los más perjudicados de la 'gran recesión"; "Escocia reclama otro referéndum de independencia".