Prisiones elude las críticas por la semilibertad de la exdirigente de ETA 'Anboto': "La decreta un tribunal de justicia"

Archivo - El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en un acto en Madrid I - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprovechado la comparecencia este martes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para arremeter con dureza por la semilibertad de presos de ETA que cumplen condena en cárceles del País Vasco, como es el caso de Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'.

"La Administración Penitenciaria, ni ésta --en referencia a la que dirige, dependiente del Ministerio del Interior-- ni la del País Vasco, pone a nadie en libertad; la libertad la decretan en España los tribunales de justicia", ha señalado Ángel Luis Ortiz.

La diputada del PP Ana Vázquez y otros portavoces de este partido han criticado lo que han calificado como el "infame pacto encapuchado" del Gobierno del PSOE y EH Bildu, lo que en su opinión ha propiciado que salgan de prisión exdirigentes de ETA como 'Anboto' y 'Txeroki', en aplicación de medidas de flexibilización contempladas por el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario.

"El socialismo ha abandonado a las víctimas en favor de los asesinos", han denunciado desde el PP en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, censurando el "trato inmoral" que se dispensa a las víctimas de la banda terrorista ETA. Los 'populares' han reprochado que se cediera la competencia al Gobierno Vasco y que sea una consejera del PSOE la que decida sobre cuestiones penitenciarias.

AGRESIONES A FUNCIONARIOS DE PRISIONES

Además, el PP y Vox han pedido que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "deje de mirar para otro lado" ante las quejas de funcionarios de prisiones, ya que "cada 20 horas se produce una agresión" o por el "alarmante dato de 1.327 pinchos artesanales intervenidos durante el último año".

"Esta Secretaría General no sólo se ocupa de cuanto ocurre en los centros penitenciarios, sino que mantiene además un cauce de diálogo abierto con las organizaciones sindicales", ha contestado Ángel Luis Ortiz, remitiéndose a la negociación abierta para "actualizar el protocolo específico de actuación frente a las agresiones".

El responsable de Prisiones ha indicado que desde 2022 se han introducido mejoras en los registros para "incluir también en el apartado de agresiones sin lesión conductas como empujones, agarrones o lanzamientos de líquidos u objetos", que ya sí se contabilizan en el cómputo general.

En este sentido, Ángel Luis Ortiz se ha remitido a las Cortes para aprobar las mejoras legislativas que demandan los trabajadores. "Mi compromiso va más allá de reconocer la condición de agente de la autoridad", ha dicho, abogando por que se apruebe la norma para que "la administración pueda de oficio resarcir económicamente a los funcionarios por los daños que se les haya causado con motivo del servicio".

"Es una cuestión que a día de hoy está en esta sede parlamentaria", ha recordado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, que también se ha remitido a las investigaciones internas y de la Fiscalía para negar irregularidades en contratos en el centro penitenciario Madrid VII-Estremera.